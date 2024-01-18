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«Столкнулись с опасностью»: Шольц пошёл на серьёзный шаг в страхе перед победой Путина

Politico: Шольц потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ, опасаясь победы Путина
18 января 2024, 09:28
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Европейского союза увеличить помощь ВСУ, опасаясь победы российского лидера Владимира Путина, об этом пишет Politico.
«Столкнувшись с этой опасностью Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Как отметили в Politico, толчком к подобному решению немецкого канцлера стала победа кандидата в американские президенты Дональда Трампа на предварительных выборах в Айове. После этого в Европе осознали, что им, возможно, придётся противостоять Европе без поддержки Соединённых Штатов.


В статье также подчеркнули, что перспектива борьбы Европы против России без США обнажит политический разлом, образовавшийся в союзе.

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#украина
#финансирование
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МИД Пакистана: МИД Пакистана: Нанесены удары по «укрытиям террористов» в Иране
18 января 2024, 09:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан. Это произошло ранним утром, 18 января.
По сообщению министерства иностранных дел Исламабада, целью атак является исключительно обеспечение безопасности и соблюдение суверенитета Пакистана, сообщается в пресс-релизе ведомства.
#мид
#ракета
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МИД Пакистана: Нанесена серия ударов по «укрытиям террористов» в Иране
В результате ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана погибли семь человек
18 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/vadimrysev

Министерство обороны Пакистана подтвердило нанесение ракетных ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан. Это произошло сегодня, 18 января, ранним утром.
В сообщении внешнеполитического ведомства Исламабада указано, что единственной целью ракетной атаки является обеспечение безопасности и соблюдение национальных интересов Пакистана, передаёт телеграм-канал AzFront. Удары наносились по позициям белуджей (арабский народ в Иране - прим. ред.) на ирано-пакистанской границе. Ракеты и дроны, в частности, атаковали город Сараван на юго-востоке Ирана.

Иранские СМИ сообщают о семи погибших, которые не являются гражданами исламской республики. Накануне в телефонном разговоре между главами МИД Ирана и Пакистана иранский министр иностранных дел Абдоллахиян заверил своего пакистанского коллегу, что его страна уважает территориальную целостность и суверенитет Пакистана. Границы между двумя странами закрыты «на неопределённый срок», по сообщению пакистанских СМИ.

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Гладков: Утром 18 января ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет
18 января 2024, 07:58

Фото: kremlin.ru

Утром 18 января украинские войска выпустили по Белгородской области 10 ракет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — прокомментировал итоги обстрела Гладков.

При этом, по словам губернатора, информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет. Известно только о том, что в одном доме в Белгородской области выбиты стёкла.

Ранее Гладков предупредил жителей Белгорода об угрозе ракетного обстрела и призвал их спрятаться в укрытиях и не выходить на улицу.

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#пво
#вячеслав гладков
#белгород
#ракета
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«Очень глупо»: Враньё украинских СМИ о причастности Москвы к блокаде границ выгодно РФ
Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о РФ играет на руку Москве
18 января 2024, 07:22

Фото: iStock/Stadtratte

Украинские СМИ публикуют ложные статьи о причастности Москвы к блокаде на польско-украинской границе, однако, это играет на руку России, с таким заявлением выступил депутат Европейской парламента Рышард Чарнецкий в своей статье для Do Rzeczy.
«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — написал Чарнецкий.

Депутат напомнил, что средства массовой информации Украины обвиняют Россию в причастности к блокаде Украины на польской границе. Чарнецкий также подчеркнул, что эти статьи - отражение риторики президента Владимира Зеленского, которые только подтверждают узость его мышления.

Напомним, блокада на польской границе началась в ноябре 2023 года. Польские фермеры и перевозчики требуют запретить проезд коммерческих украинских фур, и пропускать только автомобили, которые перевозят гуманитарную помощь и оружие.

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#украина
#польша
#сми
#граница
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«Удар для Киева»: Китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским
Politico: Отказ китайской делегации от встречи с Зеленским стал ударом для Киева
18 января 2024, 06:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Китайская делегация отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в Швейцарии, что стало настоящим ударом для Киева, об этом пишет Politico.
«Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Politico также отметили, что отказ КНР от переговоров обоснован нежеланием китайской стороны.

При этом, ранее Зеленский заявил, что даже и не планировал встречаться с китайскими официальными лидерами. По его словам, переговоры ему не нужны. Он ждёт конкретных решений от западных лидеров.

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#украина
#китай
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Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов
18 января 2024, 06:01

Фото: iStock/YayaErnst

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в среду подтвердило проведение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.
Согласно заявлению командования, 17 января силы Центрального командования атаковали 14 ракетных установок, принадлежащих хуситам, которые представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

Действия направлены на уменьшение возможности хуситов совершать необдуманные атаки на международное судоходство в Красном море. Ранее, 17 января, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что хуситское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

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В Швейцарии призвали пригласить Путина после Зеленского
Депутат Бюхель: Швейцария должна пригласить в Берн Путина после Зеленского
18 января 2024, 03:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель призвал свою страну пригласить президента России Владимира Путина в Берн для подтверждения нейтралитета страны в украинском конфликте.
Он выразил свою позицию в интервью газете 20 Minuten, подчеркнув, что визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии нарушает принцип нейтралитета страны.

Бюхель подчеркнул, что участие Москвы необходимо для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а отсутствие России на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе он охарактеризовал как «абсурдное».

Ранее президент Зеленский обратился к президенту Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит высокого уровня по Украине.

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#парламент
#зеленский
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Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией
Александр Стубб: Россия вряд ли проверит границы НАТО на прочность
18 января 2024, 01:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб высказал сомнения относительно возможности России «проверить границы НАТО на прочность».
«Сомневаюсь, что это может стать реальным сценарием», - заявил Стубб, отвечая на вопрос журналиста в ходе предвыборных дебатов на телеканале Yle.

Ранее таблоид Bild, ссылаясь на предполагаемый «секретный документ» бундесвера Германии, опубликовал «план» возможной атаки России на восточный фланг НАТО. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Bild в последнее время не стесняется публикации необоснованных сообщений, добавив, что «Германии стоит обеспокоиться своим серьезным и непосредственным участием в конфликте на Украине».

Российские чиновники и депутаты назвали статью фейком и мистификацией. По последним опросам, Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто считаются фаворитами в президентской гонке, выборы которой намечены на 28 января.

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Россия и ЦАР задумались о создании военной базы
Посольство РФ: Россия и ЦАР обсуждают вопрос создания военной базы
17 января 2024, 23:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия и Центральноафриканская Республика рассматривают возможность создания военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве России в ЦАР, передает РИА Новости.
Отмечается, что обсуждение этого вопроса ведется по линии министерства обороны обеих стран. В настоящее время рассматриваются вопросы выбора места для будущего размещения российских военнослужащих.

Точные сроки прибытия контингента и его численность еще не определены окончательно, отметили в посольстве.

Ранее глава Министерства иностранных дел ЦАР выразила желание углубить сотрудничество со странами БРИКС, стремясь получить поддержку в реализации различных проектов на территории ЦАР. Она также сообщила о начале обсуждений возможности поставок российских нефтепродуктов.

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