«Столкнулись с опасностью»: Шольц пошёл на серьёзный шаг в страхе перед победой Путина

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Европейского союза увеличить помощь ВСУ, опасаясь победы российского лидера Владимира Путина, об этом пишет Politico.
«Столкнувшись с этой опасностью Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Как отметили в Politico, толчком к подобному решению немецкого канцлера стала победа кандидата в американские президенты Дональда Трампа на предварительных выборах в Айове. После этого в Европе осознали, что им, возможно, придётся противостоять Европе без поддержки Соединённых Штатов.
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Евгения Парфентьева