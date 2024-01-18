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Следующим военным шагом Запада против России станет помощь Украине в атаке на Крымский полуостров, об этом пишет журналист Глен Ховард в своей статье для The Hill.
«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — прокомментировал ситуацию Ховард.
Обозреватель также напомнил, что киевский режим просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, ФРГ отказала Украине в этой просьбе, чтобы не допускать эскалации конфликта.
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