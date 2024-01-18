«Не лопнет харя?»: Депутат Рады обвинил Зеленского в воровстве

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к патриотизму, а сам, при этом, разворовывает госбюджет страны, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Гео Лерос на своём YouTube-канале.
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», — уличил в лицемерии Лерос Зеленского.
Депутат рассказал, что Зеленский и его команда вывели порядка 40 миллионов долларов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому*, на офшорные счета.
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*Внесён в перечень экстремистов на территории РФ
Евгения Парфентьева