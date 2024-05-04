«Столкнутся с самым сильным противником»: В НАТО переживают за возможный конфликт с РФ

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Запад недооценил способность России адаптироваться к ситуации, с таким заявлением выступил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.
«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кащюнас.
Глава Минобороны Литвы отметил, что страны НАТО и ЕС пытались установить стратегию России, применяя «западную модель мышления», из-за чего круто просчитались.
В заключении министр заявил, что НАТО вскоре предстоит столкнуться с «самым сильным противником», имея ввиду Россию.
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