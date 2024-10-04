Столтенбер рассказал, как пытался переманить советского разведчика КГБ

Фото: сайт НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в юности обедал с советскими разведчиками КГБ и пытался переманить одного из них. Об этом бывший генсек рассказал в интервью Financial Times.
По словам Столтенберга, встреча с КГБ была в 80-х, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи Норвегии.
А в начале 90-х норвежская разведка предложила Столтенбергу переманить Кирилова, но разведчик отказался. Позже Столтенберг узнал, что в советской разведке ему присвоили кодовое имя «Стеклов».
Ранее сообщалось, что против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине. По мнению авторов, Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления плана, являющегося «вирусом против мира».
Читайте также:
Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Политолог Дудаков заявил о печальном наследии Столтенберга
Во Франции резко отреагировали на нового генсека НАТО
«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — поведал бывший генеральный секретарь НАТО.
А в начале 90-х норвежская разведка предложила Столтенбергу переманить Кирилова, но разведчик отказался. Позже Столтенберг узнал, что в советской разведке ему присвоили кодовое имя «Стеклов».
Ранее сообщалось, что против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине. По мнению авторов, Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления плана, являющегося «вирусом против мира».
Читайте также:
Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Политолог Дудаков заявил о печальном наследии Столтенберга
Во Франции резко отреагировали на нового генсека НАТО
Лия Мурадьян