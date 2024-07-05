Столтенберг: НАТО обсудит на саммите в Вашингтоне переговоры Путина и Орбана

Фото: сайт НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в Вашингтоне обсудят переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом представитель альянса сообщил в ходе пресс-конференции. Столтенберг добавил, что венгерский лидер проинформировал их о своем визите в Москву.
«Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить это и затронуть дискуссии в Москве. [Такие обсуждения] регулярно проходят между союзниками», – пояснил генсек НАТО.Столтенберг также добавил, что Орбан приехал в Россию как представитель только своей страны, а не всего НАТО. Генсек рассчитывает, что Венгрия не станет блокировать решения, связанные с Украиной, на саммите в Вашингтоне, как и итоговую декларацию, в которой будет указано осуждение военной операции РФ.
Читайте также:
«Надо действовать»: Орбан поделился фото из Кремля и послал миру четкий сигнал
Нас не спросили: Киев возмутился поездкой Орбана в Москву
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер: что известно о политике, позиция по России
Данил Пономарев