Появились кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в аэропорту Казани

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в казанской авиагавани опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что в фюзеляже крылатой машины буксир-толкач пробил дыру. Уточнялось, что все случилось с утра, 5 июля. Должен был состояться рейс в турецкую Анталью. В салоне находились 118 человек.
При буксировке был срезан стопорный болт, и авиалайнер врезался в буксир. Самолетный фюзеляж сильно поврежден, пассажиров отправили ожидать рейс в стерильную зону.
В конце июня сообщалось, что россиянин, испытывая галлюцинации, захотел дважды покинуть борт самолета прямо во время полета. Мужчину насильно успокоили, а после прилета передали стражам порядка. Буйный путешественник якобы увидел, что самолет преследуют истребители.
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При буксировке был срезан стопорный болт, и авиалайнер врезался в буксир. Самолетный фюзеляж сильно поврежден, пассажиров отправили ожидать рейс в стерильную зону.
В конце июня сообщалось, что россиянин, испытывая галлюцинации, захотел дважды покинуть борт самолета прямо во время полета. Мужчину насильно успокоили, а после прилета передали стражам порядка. Буйный путешественник якобы увидел, что самолет преследуют истребители.
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Никита Кротов