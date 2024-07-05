Минобороны: За неделю российские войска нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины

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Российские войска за последнюю неделю нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам военно-промышленного комплекса Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. Среди целей были, например, цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.
Например, в ночь на 4 июля комбинированным ударом с применением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были поражены два предприятия украинского ВПК, а также нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в окрестностях НПЗ было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение горючим воинских частей ВСУ.
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Александр Бойцов