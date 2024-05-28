Столтенберг не собирается встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
Ранее Зеленский прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Столтенберг заявил, что не собирается встречаться с украинским президентом, поскольку они не так давно виделись в Киеве в ходе его визита.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что к 2028 году Украина получит 30 истребителей F-16. Предполагается, что первые самолёты начнут поступать в ряды ВСУ уже до конца текущего года.
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Столтенберг заявил, что не собирается встречаться с украинским президентом, поскольку они не так давно виделись в Киеве в ходе его визита.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что к 2028 году Украина получит 30 истребителей F-16. Предполагается, что первые самолёты начнут поступать в ряды ВСУ уже до конца текущего года.
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Анастасия Чинкова