Столтенберг одобрил удары Украины за пределами СВО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что удары Украины по военным целям за пределами зоны спецоперации вполне законны. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.
«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал Столтенберг.
Уточним, что под данной формулировкой НАТО подразумевает территорию Украины в границах 1991 года.
Ранее Столтенберг также не исключил, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Но НАТО надлежит оказывать поддержку ещё много лет после окончания боевых действий.
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