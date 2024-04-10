Столтенберг опасается дальнейшего продвижения ВС РФ на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что медленные поставки западного оружия Украине могут повлиять на усиление наступления армии России в зоне спецоперации. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Брюсселе.
Он уточнил, что обсудил со Стуббом ситуацию на Украине и то, что страна остро нуждается в большей поддержке со стороны западных стран.
По его словам, промедление в поставках боеприпасов Киеву позволит армии России усилить наступление на линии боевого соприкосновения.
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«Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам», — заявил Столтенберг.
По его словам, промедление в поставках боеприпасов Киеву позволит армии России усилить наступление на линии боевого соприкосновения.
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Элина Позднякова