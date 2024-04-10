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Столтенберг опасается дальнейшего продвижения ВС РФ на Украине

Столтенберг: промедление в поставках оружия Киеву позволит ВС РФ наступать
10 апреля 2024, 17:02
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что медленные поставки западного оружия Украине могут повлиять на усиление наступления армии России в зоне спецоперации. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Брюсселе.
Он уточнил, что обсудил со Стуббом ситуацию на Украине и то, что страна остро нуждается в большей поддержке со стороны западных стран.

«Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках ПВО приведет к большим ракетным обстрелам», — заявил Столтенберг.



По его словам, промедление в поставках боеприпасов Киеву позволит армии России усилить наступление на линии боевого соприкосновения.

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Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Молоткова
10 апреля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку руководителя департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Соответствующий указ появился на портале мэра и правительства Москвы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — гласит указ.
При этом уточняется, что Молотков покинул свой пост по собственной инициативе.

Новым главой департамента образования и науки Москвы стала Ирина Каклюгина.

Накануне также мэр столицы Чувашской Республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.

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Политолог Беннет заявил об использовании США картелей для незаконных операций
10 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/Jon Rehg

Экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет заявил, что США используют криминальные структуры для проведения теневых схем и операций в других странах мира.
«Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — пояснил в беседе с «Известиями» Беннет.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США. Так она прокомментировала сообщение о том, что СК РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

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«Защитник педофила и коррупции»: политолог раскрыл суть митингов против Орбана
Политолог Калачев: Орбан является проблемой для Европы
10 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В прошедшие выходные в Будапеште десятки тысяч венгров требовали отправить в отставку премьер-министра. Правительство в лице Виктора Орбана столкнулось с тяжелейшим кризисом, его обвиняют в защите пособника педофила и коррупции.
Почему люди вышли протестовать, объяснил в беседе с «Радио 1» политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

«Люди устали от многолетнего правления Орбана. Некоторые специалисты считают его режим мафиозным, коррумпированным. Венгрия считается самой коррумпированной страной в европейском сообществе. Митинги показывают, что у Орбана отнюдь всё не так блестяще. Будапешцы проживают серьезный политический кризис, все это накануне выборов в Европарламент. Создается масштабная акция протеста против Орбана, начавшаяся с отставки Каталины Новак, которая ранее помиловала осужденного, помогавшего педофилу. Это стало поводом для широкого протеста против премьер-министра», – сказал эксперт.
По мнению специалиста, это только надводная часть. А подводная заключается в том, что Орбана обвиняют в коррумпированности. В том, что он помогает обогащаться небольшой солидной группе, ведет мафиозный режим.

Также, исходя из личных наблюдений собеседника, такому протесту в Венгрии способствует и общий раскол между образованными горожанами и жителями глубинок, поколенческий раскол между молодыми, которые придерживаются европейских стандартов, и пожилыми людьми, поддерживающими Орбана.

При этом политолог объяснил, что эти протесты смене власти не грозят, поэтому сотрудничество России и Венгрии стабильно.

«Пока эти протесты смене власти Венгрии не грозят. Протест – это права на свободу слова и свободу собрания – неотъемлемые права. Если уж Венгрия назвалась груздем и полезла в российский кузов, значит, надо соответствовать. Пока власти Орбана ничего не грозит, он продолжает линию критики Запада, критики Брюсселя, евробюрократии и продолжает эксплуатировать имидж борца за венгерский суверенитет. Орбан является проблемой для Европы, поскольку блокирует ряд европейских инициатив. Пока на сотрудничестве Венгрии и России митинги никак не отразятся. Венгрия в лице Орбана получает все преимущества и в отношении с Брюсселем, и в отношении с Москвой», – заключил Калачев.

Внеочередных выборов в Венгрии, по словам собеседника, не предполагается.

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Россия ввела санкции против работников госорганов и IT-сектора Великобритании
10 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/iDymax

Россия ввела санкции в отношении 22-х представителей государственных структур и работников IT-сектора Великобритании. В список также вошли лица, причастные к попыткам заставить экономических операторов государств Центральной Азии соблюдать нелегитимные односторонние рестрикции, введенные Западом
Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ. В заявлении, распространённом российским внешнеполитическим ведомством, подчёркивается, что данные меры были приняты в ответ на продолжение правительством Соединённого Королевства агрессивного антироссийского курса. Лондон также активно декларирует идею нанесения России «стратегического поражения», добавили в МИД.

В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании, сообщается в документе. В частности, введён запрет на въезд в РФ сотрудникам компании Micro Focus, которая предоставляет украинским силовым структурам программное обеспечение и услуги киберзащиты.

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Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим случаем
10 апреля 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Kesu01

Катастрофа под Смоленском в 2010 году, когда разбился самолёт, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, была трагическим происшествием. Иные теории на этот счёт не получили никакого подтверждения.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В среду, 10 апреля, проходят памятные мероприятия, посвящённые 14-й годовщине трагической гибели в авиакатастрофе президента страны в то время Леха Качиньского. Выступая с траурной речью, Косиняк-Камыш заявил, что для него, как и для большинства поляков, вопрос совершенно ясен.

«Произошла большая трагедия, трагическое происшествие. Другие теории, которые выдвигались на протяжении этих лет, не получили подтверждения и не оправдались», — сказал он.

Глава министерства обороны призвал в годовщину катастрофы отдать дань уважения погибшим. Он осудил тех, кто использовал этот трагический случай в своих политических целях и уничтожил тем самым общую память. Косиняк-Камыш считает, что теперь её необходимо восстановить. Он также сообщил, что окончательный отчёт о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня.

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Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
10 апреля 2024, 16:45

Фото: сайт Кремля

Депутаты государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект, направленный на борьбу с заключением фиктивных браков с иностранцами в целях последующего получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства России.
По словам председателя нижней палаты российского парламента, если иностранцы хотят жить в России, то оны должны знать русский язык, соблюдать законы страны, уважать её культуру, историю и традиции и заключать брак исключительно ради создания семьи. По его словам, в настоящее время фиктивное заключение брака или ложное усыновление — одна из лазеек для нелегальной миграции. Существуют фирмы, специализирующиеся на оказании таких услуг. Это необходимо пресечь, подчеркнул спикер Госдумы.

Авторами инициативы, внесённой в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года, выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Законопроект будет способствовать совершенствованию миграционного законодательства в части препятствования использованию фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, указано в пояснительной записке к документу.

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Столтенберг одобрил удары Украины за пределами СВО
Столтенберг: удары Украины по военным целям за пределами СВО являются законными
10 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/Alex Kochev

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что удары Украины по военным целям за пределами зоны спецоперации вполне законны. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.
«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал Столтенберг.

Уточним, что под данной формулировкой НАТО подразумевает территорию Украины в границах 1991 года.

Ранее Столтенберг также не исключил, что украинский конфликт может завершиться в ближайшее время. Но НАТО надлежит оказывать поддержку ещё много лет после окончания боевых действий.

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Еврокомиссия назвала условие выплаты Украине транша €1,5 млрд в апреле
ЕК выплатит Украине в апреле транш €1,5 млрд при положительной оценке реформ
10 апреля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/bloodua

Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой поддержки. Условием для этого является выполнение Киевом предварительных условий.
Об этом говорится в заявлении ЕК, распространённом по итогам прошедшего в Киеве заседания комитета украинских доноров. В документе указано, что передача второго предварительного транша в указанном размере состоится только при положительной оценке согласованных ранее условий.

Программа бюджетной помощи, в рамках которой будет отправлен второй транш, предполагает выделение Украине общей суммы в размере 50 миллиардов евро до конца 2027 года. В предыдущем, 2023 году, ежемесячная финансовая помощь Киеву от Брюсселя была безусловной и не требовала предварительного согласования.

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Бизнес-омбудсмен Петербурга Калугин предложил систему «выпиливания» мигрантов
10 апреля 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бизнес-омбудсмен Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей привёл пример с предприятием, которому нужен плотник. Мигрант-плотник на границе получает карту с данными о работодателе, зарплате, налогах, медосмотре.

«Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно. Такой системы у нас нет. Ее надо построить», — сказал Калугин.

При этом бизнес-омбудсмен не исключил, что из-за демографических проблем городу потребуется больше мигрантов. Он призвал выстраивать в стране систему целевого привлечения и учета мигрантов.

По его словам, трудовые мигранты в экономике любой развитой страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно ими.

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