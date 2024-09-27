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Столтенберг отреагировал на слова Путина о ядерной доктрине

Генсек НАТО Столтенберг испугался за альянс после слов Путина о ядерной доктрине
27 сентября 2024, 11:52
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг испугался за НАТО после слов президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны.
«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — сказал Столтенберг в Atlantic Council в Вашингтоне.
Ранее Путин в рамках заседания Совбеза РФ предлагал обсуждение вопроса об обновлении российской политики по ядерному сдерживанию.



По словам российского лидера, страна имеет право пользоваться ядерными вооружениями при агрессии со стороны противника, в том числе с использованием обычного оружия, которая критически угрожает независимости государства. Кроме того, ядерное вооружение может применяться при агрессивных действиях против РБ.

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Комбат ВСУ пожаловался на действия ВС РФ на фронте
Офицер ВСУ: ВС РФ будут активно наступать, несмотря на погодные условия
27 сентября 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Меняющаяся погода не станет препятствием для наступления российской армии по всем фронтам. Об этом журналистам NTA рассказал комбат подразделения ударных дронов ВСУ Юрий Федоренко.
«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», — пояснил боевик.
Федоренко добавил, что российские пехотинцы продвигаются при любых погодных условиях и даже при распутице и исчезновении «зеленки». Он уточнил, что при боях в Артемовске ВС РФ были вечером по пояс в воде, а днем пробирались сквозь снега.

«Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — резюмировал собеседник.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.

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#россия
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#вс рф
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Боец ВС РФ: российская армия берёт ВСУ в Угледаре в огромные клещи
27 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы ВС РФ берут в клещи боевиков ВСУ в Угледаре, где оборудован один из самых мощных укрепрайонов украинской армии в Донбассе, об этом рассказал военкор RT Максим аль-Тури.
«Клещи очень огромные. Мы берём большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Азик» в беседе с RT.

По словам бойцов ВС РФ, на сегодняшний день штурмы в районе Угледара стали более эффективными и проходят с минимальными потерями для российских сил.

По последним данным, в Угледаре украинские боевики оказались в окружении. Все выезды из города находятся под обстрелом. ВСУ открыто признают, что Угледар находится на грани полного окружения: обе грунтовые дороги, ведущие в город, сейчас находятся в «серой» зоне, а восточная часть уже находится под контролем российских сил.

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В Москве начался суд над завербованным ВСУ 72-летним наёмником Хаббардом из США
27 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда. Он был завербован ВСУ и принимал участие в военных действиях на стороне Украины.
Как стало известно во время заседания, Стефан Джеймс Хаббард (в другом варианте — Стивен Джеймс Хамберд) является уроженцем штата Мичиган, уже давно находится на пенсии, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Он приехал на Украину в 2014 году и жил там с местной женщиной, которую называл женой. Позже она его бросила.

Во время заседания прокурор попросила суд поместить Хаббарда под арест, так как считает, что он может скрыться от следствия, препятствовать правосудию, оставаясь на свободе, либо вновь заняться преступной деятельностью. Ходатайство было удовлетворено и суд избрал в отношении американца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года.

По статье УК РФ об участии в вооружённом конфликте или военных действиях в качестве наёмника предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

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#наемники
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«Скольких ты приговорил?»: Риттер жестко задал вопрос об украинцах Блинкену
Риттер обвинил Блинкена в вынесении смертного приговора украинцам
27 сентября 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер задал вопрос госсекретарю США Энтони Блинкену о последствиях помощи киевскому режиму. Эксперт обратился к чиновнику в социальных сетях.
«Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?» — спросил Риттер.
Он добавил, что главному дипломату США «плевать» на жителей Украины, да и в общем-то на саму республику.

До этого Блинкен заявил о поставке на Украину вооружений на более 5,5 миллиарда долларов. Глава Госдепа уточнял, что там будут артиллерийские боеприпасы, в том числе для установок HIMARS, ракеты Javelin и кассетные бомбы.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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Выпускница новосибирской школы втайне от родителей уехала добровольцем на СВО
27 сентября 2024, 11:02

Фото: istock/sergeyryzhov

Выпускница новосибирской школы уехала на СВО вместо поступления в медицинский вуз. Об этом пишет «‎Комсомольская Правда».
По словам девушки, во время частичной мобилизации она задумалась о контрактной службе. Дождавшись восемнадцати лет, спустя два дня она пришла в городской военкомат, однако получила отказ.

Девушка не сдалась и за месяц до единого государственного экзамена она снова посетила военкомат и подписала контракт на службу санитаркой в зоне СВО. По ее словам, сотрудники пытались отговорить её, интересуясь, действительно ли она уверена в своем решении. Девушка рассказала, что смогла убедить их в том, что её поступок был тщательно обдуман.

По ее словам, всю амуницию она купила за счет денег, которые заработала в пиццерии. Родителям она сообщила о своем решении уже находясь в части. Сейчас они её поддерживают, однако очень сильно переживают.

«Мы учились первой помощи, стрельбе, ориентированию. Люди там в отцы и матери мне годились, иногда вместо имени называли просто — ребенок. Я решила, пусть это будет мой позывной», — призналась собеседница.

Она отметила, что в зону боевых действий ее направили год назад. По ее словам, она очень волновалась, что может не справиться, однако отметила, что
сейчас все хорошо. Девушка объяснила, что работает в полевом госпитале, куда привозят раненых.

«Мы помогаем и отправляем на следующую точку эвакуации», — добавила собеседница.

После завершения контракта и возвращения домой девушка приняла решение поступить в медицинский университет, чтобы изучать терапию, а в будущем стать абдоминальным хирургом.

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ФСБ задержала собирающего данные про крымский мост агента СБУ
27 сентября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины, который собирал данные про Керченский мост. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. Уточняется, что задержанный работал монтером на ж/д путях.
«Так как я работаю монтером пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал [в мессенджере] Гетману (так представился сотрудник СБУ — прим. ред.) и отправлял. Потом и координаты — он мне объяснил, как это сделать», — приводятся слова злоумышленника.

ФСБ регулярно предотвращает теракты на объектах инфраструктуры, противник использует любую попытку нанести ущерб российской стороне.

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#россия
#крым
#крымский мост
#криминал
#фсб
#новости
#сбу
#украина
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Глава Крыма Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
27 сентября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Враги Крыма и России должны понимать, что никто из них не уйдёт от наказания за совершённые преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Обращение с таким содержанием появилось в его телеграм-канале после задержания в регионе агентов украинских спецслужб. Чиновник уточнил, что шпионы, завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) собирали сведения о местах дислокации Вооружённых сил РФ и размещении вооружений на полуострове. Кроме того, задержанные передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста.

Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм, эффективность и оперативную работу, которая позволила пресечь деятельность двух шпионов, завербованных украинскими спецслужбами.

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#сбу
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Рогов: ВС РФ ликвидировали неприступный опорник ВСУ у Нестерянки
27 сентября 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия ликвидировала опорник боевиков ВСУ в районе Нестерянки к северо-западу от Работино Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши войска также продвинулись севернее Нестерянки и уничтожили крупный опорный пункт украинских войск, который помогал удерживать им позиции на данном направлении. На сегодня опорный пункт превращен в руины», — сказал чиновник журналистам.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Украина считает результаты голосования нелегитимными и продолжает наносить удары по новым территориям РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#владимир рогов
#вс рф
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ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении журналистами границы под Суджей
27 сентября 2024, 10:10

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами, гражданами Соединенных Штатов Америки и Румынии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщается, что уголовные дела расследуются по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России в отношении граждан США, корреспондентов австралийского телеканала «АВС» Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии, журналиста румынского новостного сайта «NotNews» Парбу Мирчи. Соответствующая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что с 17 августа 2024 года за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела были возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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