Столтенберг отреагировал на слова Путина о ядерной доктрине

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг испугался за НАТО после слов президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны.
«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — сказал Столтенберг в Atlantic Council в Вашингтоне.Ранее Путин в рамках заседания Совбеза РФ предлагал обсуждение вопроса об обновлении российской политики по ядерному сдерживанию.
По словам российского лидера, страна имеет право пользоваться ядерными вооружениями при агрессии со стороны противника, в том числе с использованием обычного оружия, которая критически угрожает независимости государства. Кроме того, ядерное вооружение может применяться при агрессивных действиях против РБ.
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Никита Кротов