Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что считает необходимым снять ограничения на использование западного оружия по «легитимным целям» на территории России. Об этом он заявил в рамках своего выступления в парламентской ассамблее НАТО.
При этом Столтенберг также отметил, что НАТО не собирается вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, альянс и далее продолжит оказывать помощь Украине, однако НАТО не собирается становиться стороной конфликта и отправлять своих военных в Киев.
25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России. Он подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы.
По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации. В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.
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25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России. Он подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы.
По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации. В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.
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Элина Позднякова