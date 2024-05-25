В России призвали судить генсека НАТО Столтенберга

Фото: сайт НАТО
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нужно судить за предложение разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
При этом он подчеркнул, что западные союзники Украине не позволят её армии наносить удары по военным целям на территории России их оружием.
Чепа призвал судить Столтенберга за предложения, которые ведут мир к катастрофе.
Ранее в интервью изданию The Economist Йенс Столтенберг предложил странам-участницам НАТО пересмотреть условия передачи вооружения Киеву. Сделать это необходимо, по его мнению, сейчас, когда ведутся активные боевые действия в Харьковской области. Генсек НАТО убеждён, что старые условия усложняют защиту территорий ВСУ.
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Чепа призвал судить Столтенберга за предложения, которые ведут мир к катастрофе.
Ранее в интервью изданию The Economist Йенс Столтенберг предложил странам-участницам НАТО пересмотреть условия передачи вооружения Киеву. Сделать это необходимо, по его мнению, сейчас, когда ведутся активные боевые действия в Харьковской области. Генсек НАТО убеждён, что старые условия усложняют защиту территорий ВСУ.
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Анастасия Чинкова