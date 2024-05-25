НАТО передумала направлять войска на Украину

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НАТО усиливает поддержку Украины, но при этом отправлять ей войска не собирается, чтобы не стать частью конфликта. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Он подчеркнул, что несмотря на усиление поддержки самообороны Украины, альянс не собирается отправлять свои войска и распространять на страну работу ПВО НАТО, чтобы не стать частью конфликта.
Столтенберг отметил, что теоретически сбивать российские ракеты можно было бы с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot с территории Польши или Румынии.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с предложением к НАТО сбивать российские ракеты напрямую силами альянса.
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Столтенберг отметил, что теоретически сбивать российские ракеты можно было бы с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot с территории Польши или Румынии.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с предложением к НАТО сбивать российские ракеты напрямую силами альянса.
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Анастасия Чинкова