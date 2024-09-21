Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Европейский союз (ЕС) от соперничества с альянсом, сообщает Financial Times.
Он считает, что попытки ЕС создать отдельную командную структуру и европейские силы быстрого реагирования могут отвлечь ресурсы от военного блока.
По словам генсека, ЕС не должен создавать альтернативные оборонные структуры, такие как силы рагагирования. Он отметил, что не понимает, зачем нужны подобные конкурирующие структуры.
Ранее Столтенберг призвал государства-члены альянса увеличить расходы на оборону в связи с недостаточным количеством средств, выделяемых в настоящее время на обеспечение безопасности.
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«Я приветствую дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]», – заявил Столтенберг.
По словам генсека, ЕС не должен создавать альтернативные оборонные структуры, такие как силы рагагирования. Он отметил, что не понимает, зачем нужны подобные конкурирующие структуры.
Ранее Столтенберг призвал государства-члены альянса увеличить расходы на оборону в связи с недостаточным количеством средств, выделяемых в настоящее время на обеспечение безопасности.
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Александр Климов