Столтенберг призвал ЕС не беспокоиться о судьбе НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать ракеты и БПЛА России над территорией Украины. Свою позицию он озвучил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне, отвечая на вопрос согласен ли он с другими государствами НАТО по этому поводу, сообщает ТАСС.