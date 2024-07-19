Столтенберг призвал ЕС не беспокоиться о судьбе НАТО

Фото: сайт НАТО
Членам Североатлантического альянса стоит перестать внушать себе, что блок распадется в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг британскому изданию The Guardian в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в Великобритании.
«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Были опасения по этому поводу и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет… больше войск, высокая готовность», — заявил он.Как считает генсек, Штаты по-прежнему буду сильным союзником НАТО, поскольку основная критика со стороны Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса направлена не против блока, а против союзников, тратящих недостаточно сил на оборону, но теперь все «меняется».
Помимо этого, члены НАТО представляют 50% мировой военной мощи, поэтому в случае выхода Америки, они останутся одни и будут представлять лишь 25% этого военного потенциала, добавил Столтенберг.
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