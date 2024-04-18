Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

Фото: сайт НАТО
Украина должна сама себя обеспечивать необходимым количеством солдат. Об это заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, приводит его слова Reuters.
Он указал на то, что НАТО может лишь снабжать Киев боеприпасами и снарядами, но не военными. Кроме того, генсек альянса призвал Украину провести мобилизацию, в ходе которой должно быть призвано нужное количество бойцов.
Столтенберг также сделал заявление, касающееся выделения военной помощи Украине.
По итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, генсек НАТО заявил, что делая выбор между поставками оружия Киеву и собственным вооружением, нужно выбирать Украину.
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Столтенберг также сделал заявление, касающееся выделения военной помощи Украине.
По итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, генсек НАТО заявил, что делая выбор между поставками оружия Киеву и собственным вооружением, нужно выбирать Украину.
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Анастасия Хохлова