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Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

18 апреля 2024, 17:20
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Украина должна сама себя обеспечивать необходимым количеством солдат. Об это заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, приводит его слова Reuters.
Он указал на то, что НАТО может лишь снабжать Киев боеприпасами и снарядами, но не военными. Кроме того, генсек альянса призвал Украину провести мобилизацию, в ходе которой должно быть призвано нужное количество бойцов.

Столтенберг также сделал заявление, касающееся выделения военной помощи Украине.



По итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, генсек НАТО заявил, что делая выбор между поставками оружия Киеву и собственным вооружением, нужно выбирать Украину.

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#военные
#украина
#поставки
#нато
#киев
Политолог Елисеева назвала лицемерным отношение Макрона к России
18 апреля 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог, политтехнолог, публицист Наталия Елисеева высказала мнение о том, что отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России является лицемерным.
Она пояснила, что Макрон то делает критические высказывания в адрес нашей страны, то, наоборот, пытается наладить связь с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все заявления Макрона разбиваются о те же закупки газа. Двойные стандарты во всей красе, лицемерие, потому что кто бы ни говорил, какая Россия неугодная, но если мы берем экономические вопросы, то все всё равно идут к России», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Елисеева.

Ранее Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр. По его словам, Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта.

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#россия
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#макрон
#франция
#политика
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Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
18 апреля 2024, 17:29

Фото: istock / HStocks

Министр обороны Аргентины Луис Петри объявил, что правительство страны подало заявку на вступление в НАТО в качестве глобального партнера.
Петри уточнил, что он передал заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ письменное заявление о намерениях Аргентины присоединиться к организации.

«Я вручил письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) Петри.
После встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ глава Минобороны Аргентины подчеркнул, что они будут продолжать работать над восстановлением связей с НАТО, чтобы обеспечить модернизацию и обучение аргентинских вооруженных сил в соответствии со стандартами организации.

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#минобороны
#аргентина
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МИД России пообещал решительный ответ в случае конфискации активов
Захарова: Россия решительно ответит в случае конфискации ее активов на Западе
18 апреля 2024, 17:16

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Если Запад примет решение о конфискации российских активов, Москва даст решительный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.
Дипломат пояснила, что Россия располагает значительным объемом средств Запада, на которые Москва может распространить ответные меры.

Напомним, речь идет о российских активах, которые Запад намерен использовать для финансирования деятельности ВСУ.

Захарова отметила, что действия России будут решительными и церемониться с Западом никто не будет.

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#россия
#меры
#дипломат
#всу
#запад
#захарова
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ЕСПЧ решил не пускать Киркорова в Литву
ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву
18 апреля 2024, 16:48

Фото: iStock/busra İspir

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд артиста в Литву. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
Причиной отказа стало то, что артист открыто поддерживал действия России в Крыму. Он называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».

Ранее артист приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#артист
#киркоров
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Американский политик Флурнуа: РФ может взять Киев при отсутствии помощи США
18 апреля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/ValleraTo

Киеву может угрожать реальная военная опасность со стороны российских войск. Он может быть взят частями ВС РФ в случае, если США не возобновят военную и финансовую помощь Украине.
Об этом заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. По её словам, которые передаёт издание The Hill, люди говорят о линии противостояния российских и украинских войск как о некоей замороженной линии, но это совсем не так. Если Украина не получит помощь в самое ближайшее время, российские войска смогут занять новые территории, и может дойти даже до того, что армия России снова начнёт угрожать Киеву, считает политик.

Палата представителей США после долгих откладываний и проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи Украине и Израилю. Однако остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов. Они, как и Белый дом, выступают за утверждение собственного законопроекта на сумму 95 миллиардов долларов.

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#киев
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Tagesschau: Переговоры Шольца с лидером КНР Си Цзиньпином закончились провалом
18 апреля 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай не увенчался успехом. Ему не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии.
Об этом сообщает портал Tagesschau, входящий в медиагруппу ARD. Китайский лидер тепло встретил Шольца, отметив, что весна — удачное время для его визита, так как в это время года всё просыпается к жизни. Однако после цветистых приветствий переговоры пошли трудно, отмечается в публикации. Канцлеру ФРГ не удалось склонить Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине.

Шольц выразил надежду, что прошедшая встреча заложила «камень в основание фундамента» для последующих обсуждений, однако признал, что в настоящий момент добиться прогресса по украинскому вопросу не удалось. То же самое касается и проблемы Ближнего Востока, отмечается в материале. Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и скорее склоняется к Палестине в конфликте с Израилем. Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались для Шольца успехом, резюмируют авторы статьи.

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#переговоры
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В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T
Глава Diehl Defence Раух: Украина скоро получит еще несколько систем ПВО IRIS-T
18 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/PavelRodimov

Германия направит Украине несколько систем ПВО IRIS-T до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, три немецкие системы ПВО уже находятся на Украине, а следующая поставка запланирована на ближайшее время.

«Еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель», — заявил Раух.
Отмечается, что глава оборонно-промышленной компании в настоящее время находится в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Киеве. Визит ранее не был анонсирован.

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Эстония пригрозила атаками на российские города в случае нападения
18 апреля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Racide

Эстония будет атаковать российские города в случае, если Россия на неё нападёт. Об этом заявил командующий Силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем.
В интервью порталу Delfi он сообщил, что у него нет никаких сомнений, что в настоящее время Россия готовится к войне. Эстонский военный не исключает агрессию против государств Балтии со стороны РФ. Херем заявил, что если Россия нападёт на Эстонию, то могучие эстонские Силы обороны «разнесут инфраструктуру» в Ивангороде, Печорах и других российских городах. В окончательной победе эстонский военный абсолютно уверен.

По его мнению, целью России будет не победа, а создание в регионе напряжённости, которую можно будет использовать в дальнейшем. Херем считает очень важной подготовку достаточного количества убежищ на случай конфликта. Можно вспомнить, что Херем ещё в 2023 году призывал НАТО усилить военное присутствие в стране при малейших признаках угрозы со стороны России.

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#эстония
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Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за задержания подозреваемых в шпионаже
18 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/klenger

Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет Газета Bild.
Как утверждает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, органы безопасности страны предотвратили возможные взрывы, которые были направлены на то, чтобы подорвать военную помощь Украине.

Она подчеркнула, что ФРГ продолжит оказывать массированную поддержку Украине «и не даст себя запугать».

Генпрокуратура ФРГ задержала двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу РФ в четверг. Ведомство называет их «германо-российскими гражданами».

Мужчины подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Задержанные якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.

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