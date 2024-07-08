Стало известно, что может повлиять на дело Ивана Попова в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело Попова в РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее адвокат генерала рассказал, что подал заявление в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Ивана Попова. По его словам, в открытый доступ попали секретные документы. Украинское следствие по ним завело дело.
Аграновский пояснил, если удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то генерал сможет рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.
Генерал Попов ответил на обвинения в его сторону по делу о мошенничестве и рассказал, как он «не вылезал из окопов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Аграновский пояснил, если удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то генерал сможет рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.
«Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — заключил он.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.
Генерал Попов ответил на обвинения в его сторону по делу о мошенничестве и рассказал, как он «не вылезал из окопов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Дарья Осипова