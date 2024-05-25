Зеленский дал оценку новому пакету помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона. Об этом он написал в социальной сети X.
Зеленский высоко оценил новый пакет помощи США и подчеркнул, что для российских войск усиливают свои атаки на линии фронта.
Ранее США выделили Украине еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.
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«Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», – уточнил он.
Ранее США выделили Украине еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.
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Александр Климов