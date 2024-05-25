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Зеленский дал оценку новому пакету помощи США

Зеленский: США передадут Украине столь необходимые ракеты большой дальности
25 мая 2024, 00:25

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона. Об этом он написал в социальной сети X.
Зеленский высоко оценил новый пакет помощи США и подчеркнул, что для российских войск усиливают свои атаки на линии фронта.

«Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», – уточнил он.



Ранее США выделили Украине еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

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В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
Конгрессмен Масси: переговоры по Украине без участия России сложны
25 мая 2024, 00:36

Фото: iStock/Diy1

Конгрессмен США Томас Масси прокомментировал возможность переговоров между Россией и Украиной, передает РИА Новости.
Масси признал важную роль России в переговорах по Украине и сказал, что мирный диалог будет трудным без участия Москвы.

«Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России», – призвал он.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#россия
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«Пришло время»: глава НАТО о разрешении наносить удары по военным объектам РФ
Столтенберг: необходимо разрешить удары по военным объектам на территории РФ
25 мая 2024, 00:09

Фото: сайт НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России, передает The Economist.
«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданное Украине», – сказал он.

Столтенберг подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы. По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.

В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой сняьб ограничения на применение оружия и разрешить им атаковать территорию России.

В частности, Киев попросила Вашингтон определить цели, которые могут атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), и поделиться информацией.

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Шольц раскрыл причины отказа Германии передать Украине ракеты Taurus
Шольц: ФРГ не передаст Киеву Taurus, так как ВСУ не могут их программировать
24 мая 2024, 23:43

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, объяснив свое решение, передает ​«Страна.ua».
Политик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно запрограммировать эти вооружения, и Берлин не будет вводить войска на территорию республики, опасаясь риска эскалации.

«С моей точки зрения проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели», – уточнил Шольц.

Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, потому что Германия не хочет участвовать в конфликте на Украине.

Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц не оказал Киеву достаточной военной помощи, о чем свидетельствует история с отказом поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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«Очередное надувалово»: Захарова прокомментировала саммит мира в Швейцарии
Захарова: саммит мира в Швейцарии – очередное придуманное США надувалово
24 мая 2024, 23:33

Фото: сайт МИД РФ

Саммит мира в Швейцарии – «очередное надувалово», придуманное Госдепом США, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин принимает попытки сорвать саммит с помощью сообщений СМИ о подготовке Москвы к прекращению специальной военной операции (СВО) в нынешних пределах.

«Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», – заявила она.

Захарова отметила, что Кулеба «врет, как дышит», добавив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Представитель МИДа подчеркнула, что настоящей «формулой мира» является прекращение поставок оружия на Украину.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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Литва решила «обороняться» от России с помощью дронов
Литва предложила создание «стены из дронов» на границе с Россией и Белоруссией
24 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/diegograndi

Власти Литвы вместе с другими государствами, граничащими с Россией, планируют построить «стену из беспилотников» для защиты своих границ, объявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, передает Sputnik Литва.
После встречи в Риге с коллегами из Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши она заявила, что Россия и Белоруссия якобы постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» в странах региона.

«Прежде всего мы должны подумать об эвакуации населения в региональном масштабе, а также о защите внешней границы ЕС с помощью дронов», – призвала к решениям глава ведомства.

Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло ряд соглашений с Россией и Белоруссией, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.

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#граница
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В постпредстве РФ заявили о схемах для махинаций ЕС
Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов РФ
24 мая 2024, 22:37

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз придумал схему для махинаций, используя доход от российских активов.
Решение ЕС направить доходы от активов РФ для нужд Вооруженных сил Украины — противоправная схема для махинаций, придуманная Брюсселем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

По его словам, прибыль от доходов, как и сами доходы — собственность России, поэтому не может быть каких-то чрезвычайных вычетов.

Он отметил, что мир увидел настрой Евросоюза на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра может оказаться любая другая страна.

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#россия
#активы
#ес
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Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс
Совет Евросоюза согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах
24 мая 2024, 21:45

Фото: istock / sinonimas

Совет ЕС окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах.
Это стало известно из заявления с официального сайта организации.

Как говорится в документе, регламент делает возможным принятие общеевропейских мер, ограничивающих доступ граждан третьих стран в Евросоюз в случае крупномасштабной ЧС в области здравоохранения.

В этом случае новые правила предоставляют возможность ввести соответствующие временные ограничения на границе, чего власти не могли сделать во время пандемии COVID-19.

Также при миграционном кризисе страны ЕС могут сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов.

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Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО
Bloomberg: Аландские острова стали «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО
24 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/naumoid

Демилитаризованные Аландские острова могут стать слабым местом Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg.
«Если контролировать все Аландские острова, можно перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. В этом случае мы окажемся в серьезной беде», — заявил бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери.
Самоуправляемый архипелаг, расположенный в центре Балтийского моря, находится под юрисдикцией Хельсинки. Его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено следить за соблюдением соглашения, запрещающего любое военное присутствие на островах уже более века. В статье поясняется, что с вступлением Финляндии в НАТО и стремлением России отстаивать свои интересы в регионе, «ястребы» начали указывать на эту необычную ситуацию как на крупнейшую уязвимость скандинавской страны.

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США обвинили в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана
Экс-командующий КСИР Резаи: вина за ЧП с вертолетом Раиси лежит на США
24 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Резаи, Вашингтон ввел против Тегерана санкции и не выполнял взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка.

Ранее генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль

Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоялись его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

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#похороны
#сша
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