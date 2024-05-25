На Украине начали расследование в результате смерти мобилизованного

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Закарпатский областной военкомат Украины начал расследование смерти мужчины в территориальном центре комплектования (ТЦК), сообщает РИА Новости.
По данным военных, инцидент произошел в четверг, 23 мая. У призванного на военную службу и пригодным к ее несению резко ухудшилось самочувствие.
Мобилизованному мужчине была оказана медицинская помощь и вызвана бригада врачей, но по прибытии они объявили его мертвым. По факту смерти военнослужащего проводится служебная проверка.
Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило число мобилизованного личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на Украине присутствует 159 333 чиновника. Из них 4180 мобилизованы или служат в войсках территориальной обороны ВСУ или формированиях, способствующих армии.
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Мобилизованному мужчине была оказана медицинская помощь и вызвана бригада врачей, но по прибытии они объявили его мертвым. По факту смерти военнослужащего проводится служебная проверка.
Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило число мобилизованного личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на Украине присутствует 159 333 чиновника. Из них 4180 мобилизованы или служат в войсках территориальной обороны ВСУ или формированиях, способствующих армии.
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Александр Климов