Столтенберг выступил против создания объединенной европейской армии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии, сообщает издание The Economist.
Глава блока заявил, что приветствует усилия Европы по увеличению расходов на оборону. Однако, он подчеркнул, что Европейский Союз не может заменить Североатлантический альянс.
В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.
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«НАТО должна быть основной структурой, но мы приветствуем усилия ЕС, пока они не конкурируют с НАТО и не дублируют ее», – сказал генсек.
В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.
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Александр Климов