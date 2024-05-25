В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине

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Конгрессмен США Томас Масси прокомментировал возможность переговоров между Россией и Украиной, передает РИА Новости.
Масси признал важную роль России в переговорах по Украине и сказал, что мирный диалог будет трудным без участия Москвы.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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«Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России», – призвал он.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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Александр Климов