В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине

Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.