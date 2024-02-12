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США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. Об этом информирует Служба внешней разведки России.
В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.
По информации разведки, на роль западного «наместника» в стране претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после завершения нынешнего мандата в Брюсселе пожелал поехать в Киев, чтобы следить за порядком.
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Алина Юрчак