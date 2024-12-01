Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси

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Участники протестных акций, которые начались в Тбилиси в субботу, 30 ноября, продолжаются. В воскресенье утром протестующие заняли часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и начали проявлять агрессию в отношении на сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 6:00 (5:00 по московскому времени) толпа протестующих растянулась на несколько сотен метров. Некоторые участники протеста построили баррикады и всю ночь запускали фейерверки в расположившихся вблизи спецназовцев. Другие протестующие оставили антиправительственные граффити.
По последним данным, грузинский спецназ снова разогнал митинги оппозиции. Для разгона используются водометы и, возможно, слезоточивый газ. Сторонники оппозиции были вытеснены с части проспекта Руставели.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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По последним данным, грузинский спецназ снова разогнал митинги оппозиции. Для разгона используются водометы и, возможно, слезоточивый газ. Сторонники оппозиции были вытеснены с части проспекта Руставели.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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Александр Климов