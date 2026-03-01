Сторонники Хаменеи штурмуют посольство США в Багдаде — видео
В Багдаде произошли серьезные столкновения между силами полиции и группой протестующих. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
По информации источников издания, сторонники аятоллы Хаменеи с флагами движения «Хезболлы» предприняли попытку прорваться в так называемую зеленую зону в центре города. Эта территория считается одной из самых охраняемых в Багдаде — там расположены иностранные дипломатические представительства, в том числе посольство США, а также ключевые правительственные объекты страны.
Участники акции намеревались штурмовать американское посольство, однако их действия пресекли силы правопорядка. Для восстановления контроля над ситуацией полиции пришлось применить силу.
В субботу 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
Читайте также: