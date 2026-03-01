Названо число пострадавших в Израиле в результате иранских ударов
CNN: один человек погиб и 121 пострадал при ударах Ирана по Израилю
В результате ответной атаки Ирана по Израилю один человек погиб и 121 пострадал. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в израильской национальной службе по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Погибшей оказалась женщина в возрасте около 50 лет.
«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю — прим. ред.) в субботу», — говорится в сообщении.Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил происходящее «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.