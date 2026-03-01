Названо число пострадавших в Израиле в результате иранских ударов

01 марта 2026, 07:14

CNN: один человек погиб и 121 пострадал при ударах Ирана по Израилю

Фото: iStock/Zeferli

В результате ответной атаки Ирана по Израилю один человек погиб и 121 пострадал. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в израильской национальной службе по чрезвычайным ситуациям.





По его данным, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Погибшей оказалась женщина в возрасте около 50 лет.

«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю — прим. ред.) в субботу», — говорится в сообщении.