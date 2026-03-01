Иран подтвердил гибель верховного лидера Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США. Информацию подтвердило государственное телевидение республики.
По имеющейся информации, Хаменеи убили в субботу утром в ходе атаки на его резиденцию. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что гибель верховного лидера не останется безнаказанной. Как утверждает агентство FARS, местные власти объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю по случаю гибели Хаменеи.
«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.Ранее несколько источников сообщали, что верховный лидер стал жертвой авиаударов, однако иранские СМИ опровергали эти сведения.
В субботу 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.