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Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить

Оператору «Северного потока» не выдают страховку из-за военных действий
18 апреля 2024, 13:38
Фото: iStock/Dragon_Claws

Фото: iStock/Dragon_Claws

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Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG, столкнулся с проблемой получения страховых выплат от компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance после взрыва газопровода в сентябре 2022 года, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на документ, направленный в Высокий суд Лондона.
Страховщики указали, что повреждение трубы произошло в результате военных действий, и их полисы не предусматривают выплаты в таких случаях.

Согласно предоставленным компаниям полисам, причины разрушения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, а также детонации взрывчатого вещества, не включены в список возмещаемых случаев.



Кроме того, выплаты не предусмотрены в случае атаки на газопровод при использовании военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.

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Германия не желает участия России в церемониях памяти о концлагерях
18 апреля 2024, 13:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге для журналистов, она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, который направлен на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.

Российский дипломат отметила, что именно такие действия со стороны официального Берлина являются актом уничтожения исторической памяти и правды о войне. Именно немецкие власти стоят за таким отношением и его стимулируют, заключила Мария Захарова.

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#германия
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США хочет контролировать ядерное оружие Северной Кореи
Fox News: США хотят с Южной Кореей и Японией следить за ядерным оружием КНДР
18 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/vadimrysev

Штаты обсудили варианты создания нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней, пишет Fox News.
Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции в Сеуле. Она отметила, что с нетерпением ждёт возможности сотрудничать как с Республикой Корея, так и с Японией, а также с единомышленниками для разработки вариантов как внутри ООН, так и вне организации.

Кроме этого, она упомянула Россию и КНР, которые не стали голосовать по резолюции ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР.

Томас-Гринфилд выразила мнение, что Россия не хочет давить на Пхеньян из-за якобы закупок северокорейского оружия. Также она раскритиковала Китай за нежелание поддерживать санкции.

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Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов
Байден заявил, что тело его дяди не смогли найти в Новой Гвинее из-за каннибалов
18 апреля 2024, 12:40

Фото: U.S. Secretary of Defense

Президент США Джо Байден сообщил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в авиакатастрофе в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов.
«Мой дядя Эмброуз... выполнял разведывательные миссии на одномоторных самолетах над зонами вооруженных конфликтов. Его самолет был сбит в Новой Гвинее, и его тело так и не было обнаружено, поскольку в той части Новой Гвинее действительно присутствовали каннибалы», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
По данным телеканала CNN, версия Байдена расходится с отчетом, представленным агентством при Пентагоне, где утверждается, что самолет Финнегана совершил аварийную посадку на воду у побережья острова «по неизвестным причинам». Согласно отчету, трое членов экипажа не смогли покинуть затонувший самолет и погибли в результате крушения.

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#служба
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Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке
Встреча Дуды и Трампа продолжалась 2,5 часа и прошла в дружеской обстановке
18 апреля 2024, 12:35

Фото: сайт Дональда Трампа

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке в течение 2,5 часов, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
«Это была замечательная встреча. Продолжительная, длившаяся около 2,5 часов, в хорошей атмосфере. Это была встреча двух друзей», — отметил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
Встреча началась около 1:30 по польскому времени (2:30 по московскому времени) и завершилась в 4:00 утра (5:00 по московскому времени).

По словам самого Дуды, встреча получилась дружеской и прошла в «очень приятной атмосфере».

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#встреча
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Названа европейская страна — лидер по закупкам российского газа
Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС, сместив Венгрию
18 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

В феврале текущего года главным покупателем российского газа стала Франция. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.
Отмечается, что Франция сместила Венгрию, которая прежде была страной-лидером по закупке и потреблению российского голубого топлива.


Так, в феврале 2024 года Париж приобрел у Москвы сжиженный природный газ на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.


В тройку лидеров по покупке топлива у России также входит Испания.

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#франция
#евро
#газ
#испания
#париж
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Сенатор Косачёв: В ЕС выросло целое поколение русофобов на страшилках о русских
18 апреля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/butenkow

В странах Евросоюза на детских страшилках о русских выросли целые поколения русофобов. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Константин Косачёв.
Таким образом сенатор отреагировал на заявление бывшего польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о российском влиянии на все без исключения политические группы в Европарламенте. Это высказывание экс-главы правительства Польши Косачёв в своём телеграм-канале назвал «комплиментом с душком».

Косачёв вспомнил, как ему в молодые годы довелось разговаривать со знакомым из Швеции. Тот рассказал, что родители пугают непослушных маленьких детей не «серым волком» или «букой», а «русскими из леса». Сенатор отметил, что на таких детских страшилках и выросло целое поколение политиков-русофобов, подобных Моравецкому. Член Совета Федерации отметил, что пока европейцы пугают друг друга русскими, они не замечают, как у них из-под ног уходит политическая почва.

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#швеция
#политика
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Депутат ГД Ивлев: США и НАТО спонсируют и обучают боевиков РДК**
18 апреля 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Боевиков Русского добровольческого корпуса** (РДК**), осуществляющих диверсионные вылазки на территорию России, обучают и вооружают на деньги США и НАТО. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* пригрозил новыми вылазками РДК** на территорию РФ и новыми атаками дронов. В разговоре с РИА Новости депутат Иевлев назвал боевиков РДК* новыми власовцами, исповедующими нацистскую идеологию.

Парламентарий сравнил то, как киевский режим использует РДК* с использованием власовцев сотрудниками гестапо. Украина вооружает и обучает боевиков на американские деньги и деньги НАТО, заявил Ивлев. А те совершают подлые диверсии и нападения на приграничные сёла в Белгородской и Брянской области, в которых гибнут мирные люди. Предателям никогда не будет прощения, их ждёт суровый суд, если раньше их не найдёт пуля российского солдата, заключил депутат.

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* Внесён в список террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#рф
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Американцы требуют заключения мира между РФ и Украиной
Конгрессвумен Грин: американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной
18 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Американский народ требует заключения мира между Россией и Украиной. Об этом написала член конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
Помимо этого, член конгресса отметила, что попросила прекратить финансировать Украину. Она добавила, что правительству Америки нужно сосредоточиться на защите границ в собственной стране.

Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Володин сообщил о желании США и ЕС свергнуть власть в Грузии
Володин: противники закона об иноагентах работают в интересах чужих стран
18 апреля 2024, 10:43

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обсуждение закона об иноагентах в Грузии, сообщил, что любая суверенная страна обязана принять подобный закон.
Своё мнение политик выразил в Telegram-канале. Как отметил Володин, противящиеся закону действуют в интересах чужих государств. Суть закона об иноагентах — запрет вмешательства извне во внутренние дела страны, подчеркнул он.

По его словам, «истерика» вокруг закона об иноагентах говорит о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению грузинской власти, деньги на это уже выделены, принятие же закона может эти планы сорвать.

Ранее сообщалось, что участники митинга протеста в Тбилиси дали властям Грузии один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.

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#вячеслав володин
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