Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить

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Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG, столкнулся с проблемой получения страховых выплат от компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance после взрыва газопровода в сентябре 2022 года, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на документ, направленный в Высокий суд Лондона.
Страховщики указали, что повреждение трубы произошло в результате военных действий, и их полисы не предусматривают выплаты в таких случаях.
Согласно предоставленным компаниям полисам, причины разрушения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, а также детонации взрывчатого вещества, не включены в список возмещаемых случаев.
Кроме того, выплаты не предусмотрены в случае атаки на газопровод при использовании военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.
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Согласно предоставленным компаниям полисам, причины разрушения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, а также детонации взрывчатого вещества, не включены в список возмещаемых случаев.
Кроме того, выплаты не предусмотрены в случае атаки на газопровод при использовании военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.
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Артем Кузьмин