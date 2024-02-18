Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО

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Генпрокуратура ФРГ ещё в декабре 2023 года инициировала проверку в связи с предполагаемым раскрытием гостайны при планировании строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, сотрудники горного ведомства в городе Штральзунд в январе 2018 года опубликовали на своем сайте разрешение на планирование Nord Stream 2. На 556-й странице этого документа, как сообщает Bild,нашлась информация Минобороны Германии под под грифом VS-NfD – «секретно, только для служебного пользования».
Генпрокуратура полагает, что там находились данные о районах действия подлодок НАТО в Балтийском море. Теперь тем, кто допустил утечку этой секретной информации (если таковая действительно утекла), грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Швеции намерена прекратить расследование диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При том, что взрывы, прогремевшие 26 сентября 2022 года, произошли в экономических пространствах Швеции и Дании. Сообщается, что расследование решили закрыть из-за отсутствия подозреваемых.
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Генпрокуратура полагает, что там находились данные о районах действия подлодок НАТО в Балтийском море. Теперь тем, кто допустил утечку этой секретной информации (если таковая действительно утекла), грозит до пяти лет тюрьмы.
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Артем Путинцев