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India Times: Британскую учительницу посадили за интим с учениками на 6,5 года

05 июля 2024, 17:31
Фото: istockphoto/artisteer

Фото: istockphoto/artisteer

За интимную связь с учениками на 6,5 года посадили учительницу из Великобритании Ребекку Джойнс. По сообщению издания India Times, подросткам было 15 и 16 лет. Со вторым женщина продолжала общаться, когда была под залогом.


По версии следствия, перед тем, как совершить преступление женщина активно и настойчиво общалась с ребятами в сети, а также преподносила подарки. Один из пострадавших показал суду заявление, где жаловался на психологическое насилие, принуждения и манипуляции.

В четверг 30-летняя подсудимая родила, но ее ребенка забрали спустя несколько часов, признав виновной и назначив наказание в виде тюремного заключения.

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#новости
В Воронеже один человек погиб при нападении неизвестного на здание ФСБ
05 июля 2024, 17:42

Фото: IStock/irene_rebrova

В Воронеже сегодня вечером, 5 июля, напали на здание местного управления ФСБ. Погиб один человек, однако атаке подвергся не основной корпус ведомства, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, преступника уже поймали, но его личность и цели нападения на объект ФСБ пока что не сообщают.

«Осторожно, новости» заявляют, что погибший – сотрудник при исполнении, получивший огнестрельное ранение. Однако официальных комментариев и заявлений насчет инцидента пока не было.

Ранее, самарское отделение ФСБ сообщало, что на местном оборонном предприятии удалось предотвратить теракт. По данным правоохранителей, задержан самарец, который с прошлого года переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.

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#погибший
#фсб
#нападение
#воронеж
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В Екатеринбурге полиция провела рейд в городке мигрантов
05 июля 2024, 16:56

Фото: istockphoto/blinow61

Городок мигрантов обнаружили полицейские в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых. Он отметил, что поводом для внезапной проверки послужила информация о нелегалах, которые проживали в строительных вагончиках-контейнерах, образовавших целый мини-городок.
«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — сказал полковник.

По словам офицера, операция проводилась совместно с ФСБ, СОБРом, сотрудниками центра по противодействию экстремистской деятельности, подразделениями по миграционным вопросам.

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#фсб
#мигранты
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#екатеринбург
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Чиновник Белых трагически погиб, помогая бойцам СВО
В Курской области чиновник погиб при заготовке дров для бойцов СВО
05 июля 2024, 16:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб, когда помогал заготавливать дрова для бойцов спецоперации, об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от посёлка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых», — рассказал Смирнов.

По словам губернатора, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако, несмотря на старания врачей, скончался от полученных травм.

Смирнов пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего и выразил им искренние соболезнования.

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#курская область
#чиновники
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Figaro: во Франции поймали главаря и двух бойцов украинской ОПГ «Залютинские»
05 июля 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В районе Лазурного берега во Франции поймали трех членов украинской ОПГ «Залютинские». Как сообщает газета Figaro со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, предполагаемого главаря и двух бойцов группировки задержали во время совместной операции французской Национальной жандармерии, Европола и украинских властей.
По данным газеты, членов банды подозревают в серии краж со взломом, угонах машин и преступном сговоре, а при задержании правоохранители изъяли у них 16 000 евро наличными, частотный сканер для перехвата сообщений полиции и бинокль с опцией ночного видения.

В издании отмечают, что члены ОПГ перебрались во Францию в 2022 году, когда начался конфликт на Украине, сама группировка при этом сформировалась в 2014 году в районе Харькова и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.

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#убийство
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#франция
#европа
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16-летнюю блогершу из Харькова оштрафовали за танцы на Майдане под русскую песню
05 июля 2024, 16:05

Фото: istockphoto/grinvalds

На Украине привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу из Харькова. Девочку оштрафовали за короткое видео, где она танцует на Майдане в Киеве под русскоязычную песню. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что подростка привлекли якобы из-за того, что на площади находится мемориал в честь погибших во время Евромайдана. В связи с этим, по данным издания, в действиях девочки нашли признаки мелкого хулиганства.

Недавно во время расследования уголовного дела о покушении на убийство Ксении Собчак и Маргариты Симоньян поймали трех новых подозреваемых. Подробно в том, кто хотел убить российских журналисток и что за люди стоят за организацией преступления разбиралась редакция «Радио 1».

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#харьков
#украина
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Пенсионерка написала краской слово «ГУР» на Красной площади
05 июля 2024, 14:58

Фото: istockphoto / Aleksandr Guskov

Пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины. — Прим. ред.) на Лобном месте на Красной площади, сообщили в Mash.
Это уче третий случай появления данной надписи.

«По предварительной информации, женщина могла совершить это под влиянием мошенников с Украины. У неё был с собой телефон, на который она записывала, как пишет буквы, и баллончик с краской», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 июня, в Москве на Манежной площади 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике Георгию Жукову надпись в виде аббревиатуры. Он рассказал, что стал жертвой украинских мошенников, которые обманом заставили его взять кредиты на 500 тысяч рублей и после этого осквернить памятник.

А в начале месяца за совершение аналогичного преступления были задержаны две медсестры.

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#телефон
#памятник
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#кадры
#мошенники
#украина
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Появились кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в аэропорту Казани
05 июля 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Кадры столкновения самолета «Аэрофлота» с буксиром в казанской авиагавани опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что в фюзеляже крылатой машины буксир-толкач пробил дыру. Уточнялось, что все случилось с утра, 5 июля. Должен был состояться рейс в турецкую Анталью. В салоне находились 118 человек.
При буксировке был срезан стопорный болт, и авиалайнер врезался в буксир. Самолетный фюзеляж сильно поврежден, пассажиров отправили ожидать рейс в стерильную зону.

В конце июня сообщалось, что россиянин, испытывая галлюцинации, захотел дважды покинуть борт самолета прямо во время полета. Мужчину насильно успокоили, а после прилета передали стражам порядка. Буйный путешественник якобы увидел, что самолет преследуют истребители.

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В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку
05 июля 2024, 13:29

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка.ру».
«Комарова подозревают в том, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы. Разница в деньгах, как считает следствие, выводилась на ИП, подконтрольные Комарову», — сообщили в издании.

В настоящее время Игорь Комаров находится в Следственном комитете России Адмиралтейского района. Он задержан по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О какой сумме идёт речь, не сообщается.

Также 3 июля ФСБ провела обыски во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции города.

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Обвинитель попросил судью приговорить Беркович* и Петрийчук* к 6 годам тюрьмы
05 июля 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвинение попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Евгению Беркович* по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокаты PRO людей».
«С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года», — говорится в публикации.

Слушание проходит в закрытом режиме во 2-м Западном окружном военном суде, поскольку, по информации стороны обвинения, некоторым из участников процесса угрожают.

Следствие считает, что фигурантки поставили пьесу «Финист ясный сокол» с содержанием признаков пропаганды и оправдания терроризма.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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