India Times: Британскую учительницу посадили за интим с учениками на 6,5 года

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За интимную связь с учениками на 6,5 года посадили учительницу из Великобритании Ребекку Джойнс. По сообщению издания India Times, подросткам было 15 и 16 лет. Со вторым женщина продолжала общаться, когда была под залогом.
По версии следствия, перед тем, как совершить преступление женщина активно и настойчиво общалась с ребятами в сети, а также преподносила подарки. Один из пострадавших показал суду заявление, где жаловался на психологическое насилие, принуждения и манипуляции.
В четверг 30-летняя подсудимая родила, но ее ребенка забрали спустя несколько часов, признав виновной и назначив наказание в виде тюремного заключения.
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Никита Кротов