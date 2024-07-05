Путин: Орбан призывает остановить огонь для начала переговоров по Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. До этого венгерский лидер выступал в Киеве с подобной инициативой, однако Зеленский отказался от прекращения огня.
Владимир Путин считает, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.
Ранее российский лидер заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта с Украиной.
Самолет премьер-министра Венгрии приземлился во Внуково сегодня, 5 июля. Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы лично провести переговоры с президентом России.
Читайте также:
Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
Путин: РФ и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах здорового прагматизма
Столтенберг: НАТО обсудит на саммите в Вашингтоне переговоры Путина и Орбана
Ранее российский лидер заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта с Украиной.
Самолет премьер-министра Венгрии приземлился во Внуково сегодня, 5 июля. Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы лично провести переговоры с президентом России.
Читайте также:
Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
Путин: РФ и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах здорового прагматизма
Столтенберг: НАТО обсудит на саммите в Вашингтоне переговоры Путина и Орбана
Данил Пономарев