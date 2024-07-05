Путин: Орбан призывает остановить огонь для начала переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. До этого венгерский лидер выступал в Киеве с подобной инициативой, однако Зеленский отказался от прекращения огня.