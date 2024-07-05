Путин заявил, что обсуждал с Орбаном пути мирного урегулирования на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин рассказал во время совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном, что обсуждал с главой венгерского правительства многие вопросы международной повестки. В том числе, поиску путей мирного урегулирования на Украине.
Российский лидер отметил, что Орбан рассказал ему о своём визите в Киев и о встречах с украинским руководством, во время которых он обращался к представителям киевских властей с призывом прекратить огонь, для того, чтобы создать условия для начала мирных переговоров.
По мнению российского президента, представители руководства Киева просто не способны услышать подобные призывы, так как для них прекращение огня означало бы отмену военного положения, которое только и позволяет им оставаться у власти. Выборы были отменены именно под предлогом действия военного положения, а киевские власти осознают, что полностью утратили легитимность и доверие народа, что делает их шансы на победу в случае проведения выборов минимальными, подчеркнул Путин, избегая упоминать фамилию Зеленского.
Президент России также отметил, что Москва не говорит о каком-то временном прекращении огня или частичной заморозке конфликта. Это только позволит Киеву перевооружиться, перегруппировать силы, получить передышку лишь для того, чтобы продолжить затем бессмысленное кровопролитие. Речь должна идти только об окончательном мирном урегулировании, главным условием для заключения которого является полный вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнул Владимир Путин.
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По мнению российского президента, представители руководства Киева просто не способны услышать подобные призывы, так как для них прекращение огня означало бы отмену военного положения, которое только и позволяет им оставаться у власти. Выборы были отменены именно под предлогом действия военного положения, а киевские власти осознают, что полностью утратили легитимность и доверие народа, что делает их шансы на победу в случае проведения выборов минимальными, подчеркнул Путин, избегая упоминать фамилию Зеленского.
Президент России также отметил, что Москва не говорит о каком-то временном прекращении огня или частичной заморозке конфликта. Это только позволит Киеву перевооружиться, перегруппировать силы, получить передышку лишь для того, чтобы продолжить затем бессмысленное кровопролитие. Речь должна идти только об окончательном мирном урегулировании, главным условием для заключения которого является полный вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов