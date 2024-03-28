«Страна непуганых идиотов»: депутат ГД уличил Швецию в незнании законов

Фото: iStock/WDnet
Власти Швеции, вероятно, не знают, что в большинстве стран мира наёмничество – это уголовно наказуемое преступление. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с РИА Новости.
Журавлёв подчеркнул, что Швеция, как выяснилось, даже не знает о том, что наёмничество – это уголовное преступление. Однако это сфера ответственности Северного флота, о чём стоит помнить шведам, собравшимся воевать на Украине в рядах ВСУ.
Читайте также:
МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины
МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО в стране
В Совфеде ответили на вступление Швеции в НАТО
Анастасия Чинкова