В Совфеде ответили на вступление Швеции в НАТО

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Россия будет вынуждена ответить на продвижение НАТО усилением западной группировки войск. Так сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости прокомментировал вступление Швеции в альянс.
Сегодня, 7 марта, госдеп США сообщил об официальном вступлении Швеции в НАТО. Страна стала 32-м членом альянса.
По словам сенатора, вступление Швеции в НАТО не может не вызывать беспокойства. Опасения связаны с тем, что у Швеции есть довольно серьёзная развитая военная сила, нейтралитет которой в течение долгих лет обеспечивал баланс сил не только в Балтийском море, но и во всей Европе.
При этом Россия не намерена стоять в стороне и будет отвечать на продвижение НАТО усилением собственной западной группировки.
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По словам сенатора, вступление Швеции в НАТО не может не вызывать беспокойства. Опасения связаны с тем, что у Швеции есть довольно серьёзная развитая военная сила, нейтралитет которой в течение долгих лет обеспечивал баланс сил не только в Балтийском море, но и во всей Европе.
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Анастасия Чинкова