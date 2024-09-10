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Министерство внутренних дел Украины обратилось к Верховной Раде с призывом ускорить рассмотрение законопроекта о внедрении системы тотального видеонаблюдения и распознавания лиц.
Об этом сообщил министр Игорь Клименко на встрече с депутатами, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Законопроект, зарегистрированный еще в феврале, предусматривает обязательную идентификацию граждан по оцифрованным изображениям их лиц.
Во время встречи представители МВД продемонстрировали возможности новой системы видеомониторинга, предназначенной для поддержания правопорядка и предотвращения преступлений. Система позволит следить не только за передвижением граждан, но и за транспортными средствами, идентифицируя их по марке, модели, цвету и номерным знакам.
Ранее МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
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Во время встречи представители МВД продемонстрировали возможности новой системы видеомониторинга, предназначенной для поддержания правопорядка и предотвращения преступлений. Система позволит следить не только за передвижением граждан, но и за транспортными средствами, идентифицируя их по марке, модели, цвету и номерным знакам.
Ранее МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
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Елена Перлова