Страна-сосед России получила истребители нового поколения из США
Первые три американских истребителя Lockheed Martin F-35А Husarz нового поколения поставили в Польшу. Об этом сообщает издание Zbiam.
Самолеты с номерами 3509, 3510 и 3511, получившие в Польше обозначение «Гусары», прибыли из Техаса. Накануне они приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке.
Официальная церемония их встречи запланирована на 12 июня. Всего Варшава заказала 32 таких истребителя. Сначала их направят на базу в Ласке, где дислоцируется часть польских F-16, а затем — на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, на которой ранее находились выведенные из эксплуатации постсоветские Су-22.
Прибывший лично встретить самолеты министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в ближайшее время в страну прибудут еще 11 истребителей. По его словам, в следующем году поступит еще 12.
