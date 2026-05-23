БПЛА упал в латвийское озеро и взорвался
В Латвии в озере Дридзис (Комбульская волость Краславского края) утром взорвался беспилотник неизвестного происхождения. При соприкосновении с водой дрон сдетонировал. Пострадавших нет, пишет Sputnik.
На месте нашли обломки аппарата. Работают полицейские (в том числе с собственным дроном), спасатели на лодке и военные.
Накануне в восточных районах Латвии из-за появления неизвестных дронов объявляли воздушную тревогу. В школах прервали экзамены и эвакуировали детей. Глава центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что республика живет в новой реальности.
Ранее неизвестный БПЛА разнес дома в Турции. Затем выяснилось, что он принадлежит Украине.
