Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не стоит ожидать поражения России на Украине.
Свое мнение он высказал на предвыборном мероприятии в штате Джорджия.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики действующей администрации президента Джо Байдена.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.
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«Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают», — отметил Трамп, добавив, что история показывает, что крупные державы не сдаются легко.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики действующей администрации президента Джо Байдена.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России.
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Елена Перлова