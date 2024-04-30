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«Страна.ua»: Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы Telegram

30 апреля 2024, 13:54
Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. В том числе его возможную блокировку и штрафы.


Об этом сообщила глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram, передаёт издание «Страна.ua». По её словам, Киев предлагает включить мессенджер в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров говорил, что администраторы мессенджера блокируют аккаунты, которые собирают данные для нанесения военных ударов. Накануне Главное управление разведки (ГУР) Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько аккаунтов официальных ведомств, в том числе самого ГУР.

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#telegram
#киев
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#мессенджеры
#гур украины
Макрон придумал способ повлиять на Путина
Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина
30 апреля 2024, 13:57

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен использовать влияние лидера Китая Си Цзиньпина для оказания давления на президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что Макрон стремится укрепить свои личные связи с Си во время его двухдневного визита во Францию. Цель Макрона — побудить китайского лидера обратиться к Путину с призывом прекратить военные действия России против Украины.

Помимо этого, Макрон планирует привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

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#военные
#европа
#инвестиции
#политолог
#макрон
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«Вы конченые»: дочь депутата Украины обматерила соотечественников
30 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/Svetlana Ivanova

Дочь депутата Днепропетровского облсовета и чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова обложила матом соотечественников.
Как пишут местные СМИ, Алейникова спровоцировала скандал своими постами в социальных сетях. Девушка «напророчила» победу в спецоперации России. После этого ее обвинили в «коллаборационизме».

В постах она заявила, что Украине от России еще так прилетит, что «ВСУ будут своим рылом фекалии (изменено — ред.) подметать». Также она добавила, что скоро отправится в Дубай, чтобы пить кокосы и ходить по магазинам, а ее соотечественники так и останутся «прятаться в подвалах», будучи «пустым местом».

По слова дочери депутата, она купит себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а остальным жителям Украины это не светит.

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#украина
#депутат
#спецоперация
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«Кормить детей мигрантов»: Хинштейн высказал недовольство тем, на что уходят налоги
30 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что в России необходимо навести порядок и провести комплекс мер по контролю за трудовыми мигрантами, находящимися на территории сраны. Таким мнением он поделился в беседе с изданием «Самарское обозрение».
Он призвал лишать приобретенного гражданства, ужесточать требования к прибывающим, усилить контроль за их передвижением. Депутат пояснил, что стало обыденностью то, что дети мигрантов приходят в школы, не зная русского языка. При этом нередки случаи, когда таких детей в классах большинство. Он предположил, к чему может привести большой поток мигрантов, которые приезжают в Россию целыми семьями.

«Несколько лет назад в Париже горели предместья. У нас такие предместья уже есть. У кого-то это вызовет отторжение, но я, правда, не понимаю, почему за наш с вами счет, наших налогов государство должно воспитывать, учить, кормить и лечить жен и детей трудовых мигрантов?» — заявил Хинштейн.
Прежде Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#школы
#контроль
#депутат
#государство
#рф
#мигранты
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Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США
30 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/vadimrysev

Польша подала заявку на участие в программе Nuclear sharing для размещения у себя американского ядерного оружия.
Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в эфире местного телеканала. Он пояснил, что «Nuclear sharing» — это программа НАТО. Однако полный контроль над применением ядерного оружия будут принимать американцы.

По его словам, такие системы действуют в Европе. Там участвуют Бельгия, Италия, Германия. Польша тоже захотела участвовать в программе и заявление не было отозвано.

Незадолго до этого глава Польши Анжей Дуда сообщил, что готов к размещению на территории страны ядерного оружия США. При этом в НАТО ответили, что у них нет такого плана.

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#польша
#россия
#ядерное оружие
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В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией
WSJ: в НАТО считают маловероятным нападение России на страны альянса
30 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В НАТО сочли маловероятным вторжение РФ на территорию какой-либо из стран альянса, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. В издании отметили, что в альянсе есть существенные разногласия по поводу потенциальных угроз, якобы грозящих странам-участникам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России нет ни геополитических, ни военных, ни каких-либо других интересов нападать на страны НАТО.

Незадолго до этого глава государства Владимир Путин назвал полной чушью заявление европейских лидеров о вероятном нападении России на Польшу или Прибалтику.

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#нато
#европа
#россия
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CENTCOM: Беспилотник хуситов уничтожен при попытке атаки американских кораблей
30 апреля 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Mltz

Военнослужащие армии США уничтожили беспилотный летательный аппарат хуситов. Он направлялся в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Об этом сообщили представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter). Кроме того, появилась информация о том, что представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.

Уточняется, что корабли Военно-морских сил США и греческое судно не получили повреждений, никто из членов экипажей также не пострадал. Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что намерены «утопить Запад в болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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#сша
#море
#судно
#информация
#twitter
#запад
#ракеты
#хуситы
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Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
Украина и Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / PromesaArtStudio

Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.
Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России
Bloomberg: правительство США изучает вопрос запрета на импорт российского урана
30 апреля 2024, 01:07

Фото: istock / Yury Karamanenko

Американские власти рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского обогащенного урана. О планах Белого дома стало известно изданию Bloomberg.
По информации агентства, сейчас изучением вопроса занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.

Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.

Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#сша
#власть
#запрет
#дома
#импорт
#рф
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В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов
Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на журналистов из России
30 апреля 2024, 00:53

Фото: istock / bwb-studio

Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом в ходе 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», — заявил он.
Полянский напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Дугина, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «Известий» Семен Еремин и военкор «России 24» Борис Максудов.

Зампостпреда отметил, что на все эти преступления Украины западные кураторы сознательно закрывают глаза.

До этого сообщалось, что США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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