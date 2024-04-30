«Страна.ua»: Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы Telegram

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Киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. В том числе его возможную блокировку и штрафы.
Об этом сообщила глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram, передаёт издание «Страна.ua». По её словам, Киев предлагает включить мессенджер в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать.
На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров говорил, что администраторы мессенджера блокируют аккаунты, которые собирают данные для нанесения военных ударов. Накануне Главное управление разведки (ГУР) Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько аккаунтов официальных ведомств, в том числе самого ГУР.
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Александр Бойцов