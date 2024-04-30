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Мессенджер Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Кроме того, также всё ещё не удалены порядка 505 противоправных материалов на платформе Twitch.
В РКН напомнили, что по закону владелец хостинга или интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаев немедленно.
По информации ведомства, в 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 миллионов рублей, а в 2023-м — 8 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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