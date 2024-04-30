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Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов

Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований Роскомнадзора
30 апреля 2024, 04:58
Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Кроме того, также всё ещё не удалены порядка 505 противоправных материалов на платформе Twitch.

В РКН напомнили, что по закону владелец хостинга или интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаев немедленно.



По информации ведомства, в 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 миллионов рублей, а в 2023-м — 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интернет
#telegram
#роскомнадзор
Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Эксперт Руснак: точки Wi-Fi могут использовать для перехвата данных
30 апреля 2024, 06:03

Фото: istock / NicoElNino

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата личных сведений и паролей. Об этом рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак в беседе с РИА Новости.
«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», — отметил собеседник информагентства.
Руснак пояснил, что с помощью общедоступных сетей хакеры могут начать атаку «человек посередине». Это такая кибератака, при которой перехватывается информация, пересылаемая между двумя организациями или людьми.

В результате такой атаки преступник получает доступ ко всему трафику человека, его персональным сведеньям, паролям, данным банковских карт, личным сообщениям и паролям от приложений.

«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free», — добавил Руснак.
Эксперт посоветовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Как считает Руснак, особенно стоит проявить внимательность в поездках.

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#хакеры
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Риелтор назвал главные ошибки при сдаче жилья в аренду
Риелтор Смирнов назвал самые частые ошибки владельцев жилья при сдаче его в аренду
30 апреля 2024, 04:00

Фото: istock / LENblR

Самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники. Об этом рассказал старший партнер риэлторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с РИА Недвижимость.
Собеседник издания заявил, что собственники обращают внимание на другие объявления, упуская момент, что квартиры все еще находятся в экспозиции, поскольку, например, могли не найти арендаторов из-за цены.

«Если видите объявление, отнимите 7-10% и проверьте, что будет со спросом. Всегда можно поднять цену. Простой одного месяца уже не окупается. Лучше быстро сдать квартиру за 60 тысяч в месяц, чем долго искать арендатора, готового снимать ее за 65 тысяч», — пояснил риэлтор.
Смирнов также указал на важность комплектации жилья бытовой техникой. К примеру, арендаторы часто спрашивают о наличии посудомоечной машины, плиты на две конфорки или кондиционера, а не телевизора.

Эксперт отметил, что в элитном сегменте люди предпочитают арендовать пустую квартиру, в то время как в экономе полностью комплектованную.

Если в помещении есть старая советская мебель, Смирнов рекомендовал избавиться от нее и согласовать арендные каникулы на месяц, чтобы арендатор сам приобрел новую мебель.

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#эксперт
#квартиры
#недвижимость
#мебель
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#риэлтор
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#люди
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Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным
30 апреля 2024, 03:07

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Американский журналист Такер Карлсон публиковал интервью с российским философом Александром Дугиным. Запись 20-минутного разговора опубликована на странице Карлсона в социальной сети X.
В описании Дугина назвали самым известным политическим философом в РФ.

«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги», — написал американец в аннотации.
Как утверждает журналист, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа.

Ранее Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ является результатам операции западных спецслужб.

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В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»
29 апреля 2024, 21:30

Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде торжественно завершилось проведение 8-го Кинофестиваля «17 мгновений…» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Пять дней пролетели, как один, надеюсь, что у нас с организаторами получилось подарить всем зрителям незабываемые эмоции! До встречи на 9 кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова,» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В конкурсную программу вошло 16 работ: шесть многосерийных фильмов и десять полнометражных.

Диплом «Первое мгновение» получила дебютировавшая в качестве сценариста Тина Барклая. Она представила фильм «Сказки Гофмана».

Приз «За лучшую операторскую работу» получил оператор фильма «Времена года» Александр Кузнецов.
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

Сразу шесть композиторов той же кинокартины получили приз «За лучшую композиторскую работу» имени Микаэла Таривердиева. Призёрами стали Иван Бурляев, Михаил Соболев, Данил Борисов, Арсений Смирнов, Сергей Фарафонов и Яков Александров.

А приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова удостоена сценарист фильма «Край» Наталия Мещанинова.

Кроме того, были награждены участники кинофестиваля в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу» (Наталия Гугуева), «За лучшую актерскую работу» (Анна Шепелева), «За оптимистичное и одухотворяющее кино» (Асель Жураева) и «За лучший сериал» (Сергей Виноградов).

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#павловский посад
#кинофестиваль
#подмосковье
#фильм
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Назначен новый представитель ВОЗ в России
Представителем ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев
29 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/diegograndi

Врач Батыр Бердыклычев назначен представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом пресс-служба представительства сообщила ТАСС.
Отмечается, что новый глава приступил к выполнению обязанностей.

До назначения на эту должность врач работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.

Ранее пост представителя ВОЗ занимала Мелита Буйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе текущего года. После неё временно исполняющим обязанности была назначена спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.

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#воз
#пост
#россия
#врач
#медицина
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В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Нацкомитет «Победа»: молдавские суды отменяют штрафы за георгиевские ленты
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Titova

Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, при этом полиция страны продолжает угрожать жителям санкциями. Об этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану направил предупреждение жителям республики, в котором призывает воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая во избежание штрафа. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение ленты, которая, по его словам, является «символом агрессии».

Петрович подчеркнул, что судебными инстанциями страны не было принято ни одного протокола, касающегося георгиевской ленты. А в настоящее время идёт процесс отмены административных протоколов по этому делу.

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#молдавия
#суд
#георгиевская лента
#штрафы
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В майские праздники сотрудники Комлесхоза будут работать в усиленном режиме
29 апреля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности на майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В длинные выходные и праздничные майские дни для контроля за пожарной ситуацией в лесах Подмосковья и ликвидации возгораний в лесах будет усилена работа сил и средств Комлесхоза.

«Осуществляется постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятых торфяниками. Проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, а региональная диспетчерская служба Комитета работает в круглосуточном режиме. На патрулирование излюбленных мест отдыха граждан и лесных участков рядом с населенными пунктами выходят усиленные группы лесной охраны и полицейских», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

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#техника
#выходные
#контроль
#мониторинг
#служба
#комлесхоз мо
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Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны
29 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/sfreestee

С сайта Минобороны России исчезла страница с биографией ранее арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что информация об Иванове также пропала со страницы, где перечислены все заместители Сергея Шойгу.

Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.

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#информация
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Жителям Краснознаменска рассказали об изменения в пропускной системе на территорию ЗАТО
29 апреля 2024, 18:20

Фото: Елена Аботурова

Жителям Краснознаменска разъяснили, какие изменения будут введены для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Об этом сообщил корреспондент.
29 апреля в Краснознаменске прошел приём жителей , который провел глава муниципалитета Владимир Пирогов.

«С 25 апреля жители уже не могут выписывать разовые пропуска на территорию Краснознаменска без предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, их детей, внуков, правнуков, а также лиц, купивших жильё», — подчеркнул глава.

Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.

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