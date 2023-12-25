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На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ

Каленюк: Минобороны Украины не может справиться с оснащением ВСУ
25 декабря 2023, 08:44
Фото: istock / Olena_Z

Фото: istock / Olena_Z

Украинское правительство и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны. С таким заявлением выступила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в разговоре с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

«Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым«», — признала аналитик.
В материале также указано, что надеждой для украинской армии является сохранение поставок с Запада при условии полного искоренения коррупции. Но в Киеве для этого придется приложить много усилий.


Ранее военный эксперт США Шмидт заявил, что на Украине вероятна заморозка конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ
«Известия»: контратаки ВСУ практически закончились
25 декабря 2023, 06:34

Фото: iStock/Tomas Ragina

На донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически приостановили контратаки, сообщил офицер 110-й бригады с позывным Самара, в беседе с «Известиями».
«Мы больше не видим их атак в ответ на наши действия. Временами они пытаются что-то предпринять, но это уже не то, что было раньше. Летом они каждый день пытались атаковать нас, а сейчас этого нет», — рассказал офицер.
Самара предположил, что это может быть связано с дефицитом боеприпасов в рядах ВСУ и недостаточной подготовкой украинских бойцов. Он также указал на возможное перераспределение подразделений ВСУ на другие участки.

По его словам, в результате этого на некоторых участках фронта российские войска перешли от оборонительных операций к наступательным действиям.

Ранее, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что ВСУ практически не ведут активные атаки на запорожском участке фронта, они «выдохлись» и понесли значительные потери. Он отметил, что противник предпринимает «некоторые контратаки» из района Работино, но в целом на данный момент инициатива полностью перешла к российским военным на всем фронте.

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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом — МО РФ
25 декабря 2023, 06:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении скопление живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что «Грады» скрытно прибыли на огневую позицию и поразили цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт США Шмидт: На Украине вероятна заморозка конфликта
25 декабря 2023, 06:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что самым вероятным сценарием окончания украинского конфликта является заморозка боевых действий. Об этом сообщает CNN.
По словам Шмидта, между заморозкой конфликта на Украине и его политическим решением может пройти несколько лет. Он также назвал другие возможные сценарии конфликта, признав вероятным абсолютную победу российской стороны.

Победа же Украины с возвращением утраченных территорий, в свою очередь, может состояться лишь при условии, что Брюссель и Вашингтон выйдут из политического тупика и предоставят очередную помощь ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Глава Минпроматорга Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для ВС РФ
25 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что объем производства и поставок военной техники для Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году увеличился в 10-12 раз по ряду позиций. Об этом сообщает РИА Новости.
Мантуров подчеркнул, что речь идет о значительных объемах. Он отметил, что из-за определенных особенностей не может предоставить конкретные данные о конкретных видах поставок и финансирования, однако подчеркнул, что эти цифры огромны.

Также министр отметил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что не может предсказать, насколько западные страны будут готовы соревноваться.

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Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие
The Independent: Россия лишила Украину возможности производить оружие
25 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/Tomas Ragina

Старший офицер ВС Украины, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам. Об этом пишет The Independent.
Украинский военный отметил, что ВС РФ удалось парализовать промышленность Украины, в результате чего Киев лишился возможности производить необходимое снаряжение на территории страны.

Офицер также указал, что ВСУ сейчас полностью зависят от поставок оружия из Великобритании, США, Южной Кореи и стран ЕС.

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#сша
#промышленность
#страны
#ес
#всу
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#киев
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МО: Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ за неделю под Артёмовском
25 декабря 2023, 04:34

Фото: сайт Минобороны РФ

Подразделение ПВО десантников из Тулы за неделю уничтожило более десятка разведывательных дронов ВСУ на Артёмовском участке фронта в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На Артёмовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты ПЗРК «Верба», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что десантники-зенитчики беспрерывно ведут боевое дежурство по ПВО и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на Артёмовском участке фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений
Глава Минпромторга Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений
25 декабря 2023, 04:25

Фото: iStock/zim286

Глава Минпромторга России вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на данный момент Россия опережает страны Запада по производству вооружений, сообщает РИА Новости.
Мантуров отметил, что Россия достигла более высокого темпа производства по сравнению с Западом. По его словам, в работе над этим вопросом активно участвуют Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли. Он подчеркнул намерение Москвы сохранить достигнутые показатели.

«Однако насчет того, насколько у западных стран хватит решимости, я не готов высказываться за них. На данный момент мы опережаем их с некоторым отрывом», — добавил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от производства оружия на Украине. Она подчеркнула, что в случае реализации этих планов российская сторона примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

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На Украине ужаснулись тактике ВСУ
Главред портала «Цензор.нет» Бутусов: тактика ВСУ требует полного пересмотра
25 декабря 2023, 02:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главный редактор портала «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов выразил мнение о необходимости полной переработки текущей тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что она приводит к серьезным потерям.
«Та тактика, которую мы используем сейчас, просто неприемлема! Это недостаток хорошей тактики и отсутствие стратегии», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, ВСУ неэффективно используют имеющееся вооружение. Он указал на отсутствие укреплений в обороне и недостаток системного использования дронов. Также отметил, что украинские войска нападают без достаточных резервов.

Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко отметил, что ни одна из изученных ВСУ тактик, основанных на опыте НАТО, не оказалась эффективной против массивных сил России.

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На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации
Соскин: Усиление мобилизации может вызвать гражданскую войну на Украине
25 декабря 2023, 02:05

​Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за решения действующего президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию на Украине может начаться гражданская война.
Он добавил, что на начала гражданской войны в стране будут влиять «все события».

«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Бывший советник президента отметил, что Киев планирует продолжать боевые действия даже при возможном отказе западных партнёров поставлять вооружения.

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