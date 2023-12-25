На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ

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Украинское правительство и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны. С таким заявлением выступила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в разговоре с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.
«Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым«», — признала аналитик.В материале также указано, что надеждой для украинской армии является сохранение поставок с Запада при условии полного искоренения коррупции. Но в Киеве для этого придется приложить много усилий.
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Алина Юрчак