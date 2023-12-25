На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что объем производства и поставок военной техники для Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году увеличился в 10-12 раз по ряду позиций. Об этом сообщает РИА Новости.