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Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel. В материале сказано, что в случае успешного прорыва российских войск на востоке Украины, по причине не очень активной помощи Запада, последует резкое ухудшение ситуации.
«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе – они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», – сказано в публикации.Также в статье говорится, что балтийские политики предупредили об этом немцев в рамках конференции Леннарта Мери в Таллине.
До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что возможная отправка войск на Украину не исключена, если РФ прорвет фронтовую линию и от Незалежной последует просьба. Со слов Макрона, с подходом Франции о возможной отправке войск согласны «многие страны».
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Никита Кротов