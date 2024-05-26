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Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ

Der Spiegel: Страны Балтии пригрозили РФ ввести войска на Украину при прорыве ВС России
26 мая 2024, 14:56
Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel. В материале сказано, что в случае успешного прорыва российских войск на востоке Украины, по причине не очень активной помощи Запада, последует резкое ухудшение ситуации.
«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе – они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», – сказано в публикации.
Также в статье говорится, что балтийские политики предупредили об этом немцев в рамках конференции Леннарта Мери в Таллине.



До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что возможная отправка войск на Украину не исключена, если РФ прорвет фронтовую линию и от Незалежной последует просьба. Со слов Макрона, с подходом Франции о возможной отправке войск согласны «многие страны».

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#мир
#россия
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#нато
#спецоперация
#война
«Это похоже на агонию»: Лавров прокомментировал слова Запада об ударах оружием США по РФ
Лавров: разговоры Запада об ударах оружием США по РФ похожи на агонию
26 мая 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Разговоры Запада об ударах оружием США по РФ ведутся от безысходности. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Это похоже на агонию», – сказал Лавров.
Он также указал, что такие высказывания официальных западных лиц говорят о понимании, что обыкновенными и честными средствами, которые предусматривают положения международного права при боевых действиях, Украина вместе с Западом не могут добиться своих целей.

Россия, по словам Лаврова, показала Западу, что не собирается мириться с тем, что Украину пытаются использовать, как угрозу безопасности России, а также, как инструмент для уничтожения всего русского на исторических русских землях.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#мид
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Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию
Премьер Грузии объявил о планах вернуть Южную Осетию и Абхазию
26 мая 2024, 14:45

Фото: iStock/David_Bokuchava

Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X (Twitter). Он отметил, что к 2030 году Грузия стремится стать членом Европейского Союза.
«Нашей грузинской мечтой является жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии. Объединенная и мощная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — заявил он.
Кобахидзе также поздравил граждан Грузии с Днем независимости, обращаясь к жителям как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее стало известно, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата на вступление, если власти не откажутся от закона об иностранных агентах.

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#грузия
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В Германии призвали защищать Западную Украину
Депутат бундестага Кизеветтер захотел сбивать ракеты России над Украиной
26 мая 2024, 13:41

Фото:istockphoto/Mesut Dogan

Идею защищать часть украинского воздушного пространства с натовских границ поддержал депутат Бундестага Германии Родерих Кизеветтер.
«Коалиция желающих стран могла бы распространить действие своей ПВО на полосу в 70-100 километров на западе Украины», – сказал Кизеветтер изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
По мнению парламентария, «это снизило бы нагрузку на ВСУ на этом участке». Перед этим несколько депутатов Бундестага предлагали сбивать ракеты России над Украиной с натовских границ.

По их мнению, благодаря западным системам ПВО, которые установлены на границах Словакии, Румынии, Польши и Венгрии, можно было бы создать так называемую «безопасную зону глубиной до 70 км».

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада и ЕС начали поставлять боевикам ВСУ вооружения и вести против РФ недружественную политику.

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#нато
#оружие
#спецоперация
#война
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Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе Штатов по российским целям
Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар Штатов по российским целям
26 мая 2024, 12:38

Фото: Сайт Совбеза РФ

Польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Об этом в социальной сети заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так, он отреагировал на слова главы польского МИДа Радослава Сикорского, заявившего изданию Guardian, что США пригрозили Москве «уничтожением» контингента РФ в зоне спецоперации, если Россия применит ядерное оружие на Украине.

«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», – написал Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил, что польский президент Анджей Дуда недавно говорил о желании разместить ядерное оружие в Польше. Это означает, что Варшава «наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».

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Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю
Прокурор МУС Карим Хан объяснил претензии к Израилю словами о бомбежках Ирландии
26 мая 2024, 12:34

Фото: istock / oliver de la haye

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан объяснил претензии к Израилю, сравнив ситуацию с бомбежками в Северной Ирландии. Его комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.
Хан отметил, что Израиль является демократической страной с функционирующей правовой системой, и его нельзя сравнивать с группировкой ХАМАС. Прокурор МУС подчеркнул, что государство имеет право на самооборону и освобождение заложников, однако никто не имеет права совершать военные преступления и преступления против человечности.

В качестве примера Карим Хан привел конфликт в Северной Ирландии, продолжавшийся с 1960-х до 1998 года. Он указал, что ирландские боевики пытались убить британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, в результате взрыва бомбы погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен, а в городе Эннискиллен произошел теракт. Члены Ирландской республиканской армии применяли насилие и практиковали избиения.

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#право
#государство
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Песков назвал Путина трудоголиком
26 мая 2024, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершает рабочий день далеко за полночь, а начинает его рано утром. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что Путин — «в хорошем смысле слова настоящий трудоголик». По его словам, график главы государства является «очень напряженным».

«Президент заканчивает свой рабочий день каждый день глубоко за полночь. Рано утром он уже вновь на связи», — сказал он.
Пресс-секретарь пояснил, что в нынешней ситуации стране нужны интенсивные усилия со стороны президента. Наш лидер понимает, что и как нужно делать, добавил Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин обладает высокой работоспособностью и посвящает много времени делам государства.

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Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине
Премьер Грузии Кобахидзе: Грузия идет по пути Моисея
26 мая 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Слова о предательстве политик произнес в рамках Дня независимости Грузии.
«Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что Грузия идет «по пути Моисея» после восстановления независимости в 1991 году, который приведет страну к Земле обетованной.

Также, по словам Кобахидзе, «Земля обетованная» для грузинского народа заключена в том, чтобы в 2030 году к 40-летию грузинской независимости, жить в сильной и единой стране с абхазским и осетинским народами.

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#мир
#грузия
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Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС в республике
Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству АЭС
26 мая 2024, 11:43

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна. Об этом сказано в документах к визиту президента России Владимира Путина в Ташкент.
«Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», – говорится в документе.
Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.

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#аэс
#владимир путин
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«Кринж года»: Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
Дипломат РФ Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
26 мая 2024, 11:25

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова ответила на слова американского президента Джо Байдена о незаменимости американской нации. Ответ она опубликовала в Telegram.
«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», – написала официальный представитель МИД РФ.
Захарова также добавила, в 1912 году кандидат в президенты США демократ Вудро Вильсон, заявлял о том, что «незаменимых людей нет» и выиграл предвыборную гонку.

Перед этим Захарова сообщала что заявления Штатов про ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также главы израильского Минобороны Йоава Галанта похожи на реакцию паука, который запутался в своей же паутине.

Кроме того, российский дипломат назвала швейцарский саммит по Украине «надуваловом».

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