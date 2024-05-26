Страны Балтии пригрозили России ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel. В материале сказано, что в случае успешного прорыва российских войск на востоке Украины, по причине не очень активной помощи Запада, последует резкое ухудшение ситуации.