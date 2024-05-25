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Страны G7 хотят усилить меры для снижения прибыли РФ от энергоресурсов

AFP: страны G7 хотят усилить меры для снижения прибыли РФ от энергоресурсов
25 мая 2024, 18:51
Фото: istockphoto/syahrir maulana

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Экономические и финансовые ограничительные меры против России хотят усилить страны «Большой семерки». Одна из целей санкций – снизить российскую прибыль от продажи энергоресурсов. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на проект заявления, подготовленный по итогам встречи министров финансов и экономики стран «G7».
В таком контексте министры решили «нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче» энергоресурсов, сообщают журналисты.

Перед этим сообщалось, что главы МИД стран ЕС в рамках встречи 27 мая обсудят 14-й пакет ограничительных мер в отношении РФ.



Санкции в отношении России страны коллективного Запада ввели после начала спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины.

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В Киеве раскрыли, как Байден сдал Зеленского
Соскин: Байден не поедет на саммит по Украине, чтобы не помогать Зеленскому
25 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/rarrarorro

Американский президент Джо Байден принял решение не ехать на саммит в Швейцарию по обсуждению мира на Украине, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в ночь на 21 мая, хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств. Однако это намерение почувствовал Джо Байден, который не хочет принимать такое решение.

Напомним, прежде агентство Bloobmerg сообщало, что президент США не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии.

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#всу
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Путин мог попасть в схожую авиакатастрофу, как погибший президент Ирана Раиси
25 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/MMADIA

Президент России Владимир Путин мог попасть в авиакатастрофу, схожую с той, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.
Авиакатастрофа, жертвой которой стал иранский президент Ибрахим Раиси, очень напоминает трагедию, произошедшую с губернатором Красноярского края генералом Александром Лебедем в 2002 году. Тогда вертолёт с чиновником столкнулся с ЛЭП и разбился. Это произошло накануне перевыборов губернатора региона. Раиси также погиб за год до выборов президента в Иране.

Перед своей гибелью Лебедь вступил в конфликт с владельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным и хозяином Красноярского алюминиевого завода криминальным авторитетом Анатолием Быковым. Выживший пилот вертолёта Тахир Ахмеров уверял, что катастрофа была терактом, однако до сих пор трагедия покрыта завесой тайны, пишет «Царьград».

Что же касается гибели Раиси, здесь тоже бытует несколько версий. Согласно одной из них, США могли изменить сигналы GPS, что привело к дезориентации экипажа, летевшего в условиях тумана. По другой версии, причиной крушения мог стать сам Раиси или кто-то из его подчинённых, которые могли случайно помешать действиям пилотов.

Подобная ситуация чуть не произошла и с Владимиром Путиным в новогоднюю ночь 2000 года, когда Борис Ельцин выступил по телевидению и заявил, что устал. Тогда Путин должен был лететь из Махачкалы в Гудермес. Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин понимал, что в Гудермесе плохие площадки для посадки вертолётов и настаивал на отмене вылета. Однако группу из четырёх вертолётов всё же отправили к месту. Во время полёта, который производился ночью, сильно испортилась погода. Тогда Калинину всё же удалось развернуть все четыре вертолёта и отправиться обратно в Махачкалу. Он сообщил, что это спасло жизнь будущему президенту России, поскольку посадка в таких условиях была крайне затруднительной и могла привести к катастрофе.

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#владимир путин
#ибрахим раиси
#вертолёт
#крушение
#трагедия
#спасение
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«По всему Евросоюзу»: в Германии заговорили о равномерном распределении беженцев
Die Welt: Германия хочет равномерного распределения украинских беженцев по ЕС
25 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/DesignRage

Германия выступила за равномерное распределение в странах ЕС беженцев с Украины. Об этом газете Die Welt рассказала представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.
В ведомстве сообщили, что Берлину важно обеспечить общеевропейский подход, чтобы предотвратить вторичную миграцию для новых беженцев.

«Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу», – сказала Фезер.
Die Welt называет одной из возможных мер – ограничить перемещение беженцев между шенгенскими странами. Но для этого необходимо вернуть 11-ю Директиву о массовом притоке, которая запрещает беженцам свободно ездить по Европе.

Институт INSA (Институт новых социальных ответов – прим. ред.) провел исследование для издания Bild. Оно показало, что по мнению почти половины немцев, Германией оказывается слишком большая поддержка беженцам с Украины.

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#мир
#украина
#европа
#евросоюз
#беженцы
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Лидер протестов предрек Пашиняну «последние дни»
Архиепископ Галстанян заявил, что Пашиняну недолго осталось находиться у власти
25 мая 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протестное движение с требованием отставки Пашиняна, заявил, что политическая карьера премьера вскоре завершится. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Он заявил, что Пашинян проживает «последние дни» своей политической жизни.

По мнению Галстаняна, с уходом премьера в стране прекратятся беззакония и бесконечные нарушения Конституции. Лидер протестов также добавил, что его сторонников не пугают возможные репрессии.

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#страны
#лидер
#армения
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Путин прибыл в Королёв на встречу с руководителями предприятий ОПК
25 мая 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 25 мая прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В рамках визита на предприятие глава государства намерен ознакомиться с новыми образцами высокоточного вооружения, которые вскоре будут поступать на вооружение ВС РФ.

Помимо осмотра новинок, будут обсуждаться вопросы наращивания выпуска новых образцов оборонной продукции.

Глава государства заявил, что большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.

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#предприятие
#вс рф
#вооружения
#путин
#подмосковье
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Зеленскому пришлось изменить свою «формулу мира» ради саммита в Швейцарии
Зеленский: на саммите в Швейцарии обсудят только три пункта «формулы мира»
25 мая 2024, 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выдвинуть только три пункта «формулы мира» в ходе саммита в Швейцарии. Об этом он рассказал в беседе с изданием Orda.kz.
Напомним, ранее «формула мира» Зеленского предполагала десять пунктов.

По его мнению, многие страны мира примут решение на основе озвученных им пунктов. Он указал на то, что Украине не нужно лишнего, поэтому на саммите будут озвучены только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

При этом Зеленский выразил опасения относительно того, что ряд стран может отказаться от участия в конференции.

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#страны
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#зеленский
#саммит
#швейцария
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Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов
Силуанов: незаконное использование российских активов встретит зеркальный ответ
25 мая 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Россия имеет активы западных стран, которые хранятся в виде «замороженных денег на счетах». Если российские активы будут незаконно использоваться на Западе, то Москва зеркально ответит на эти действия. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Силуанов напомнил, что раньше резервы центральных банков были табу и на них не распространялись рестрикции, однако в последнее время идеология западных стран поменялась.

Министр добавил, что Россия будет поступать «абсолютно зеркально», отражая действия Запада.

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#россия
#министр
#развитие
#рф
#активы
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Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления
Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления и драниками
25 мая 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил лидера России Владимира Путина салатом собственного приготовления и драниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что Владимир Путин находится с официальным визитом в Минске.

Сразу по прибытии Путина Лукашенко пригласил его на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился четыре часа. На следующий день российский президент вновь ужинал в гостях у Лукашенко.

Он угощал Путина национальными домашними блюдами: драниками, запечённой ломтиками картошкой по-деревенски, мачанкой с блинами, грибным супом и белорусским салом.

Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя фирменное блюдо – салат «Молодость».

Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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#еда
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В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией
Глава МВД Финляндии Рантанен: выдворение беженцев будет возможно без согласия РФ
25 мая 2024, 15:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Нелегальные беженцы из Финляндии будут выдворяться за пределы страны без согласия Москвы. Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.
Таким образом министр объяснила положения законопроекта «О выдворении», который в настоящее время рассматривается в финском парламенте.

Рантанен пояснила, что для выдворения нелегальных беженцев не будет требоваться согласие российской стороны. Обязанности по выдворению лягут на пограничную службу страны, добавила министр.

Напомним, прежде Финляндия обвинила Россию в поощрении иммиграции с целью давления на страну.

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#финляндия
#россия
#мигранты
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