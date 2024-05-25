Страны G7 хотят усилить меры для снижения прибыли РФ от энергоресурсов

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Экономические и финансовые ограничительные меры против России хотят усилить страны «Большой семерки». Одна из целей санкций – снизить российскую прибыль от продажи энергоресурсов. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на проект заявления, подготовленный по итогам встречи министров финансов и экономики стран «G7».
В таком контексте министры решили «нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче» энергоресурсов, сообщают журналисты.
Перед этим сообщалось, что главы МИД стран ЕС в рамках встречи 27 мая обсудят 14-й пакет ограничительных мер в отношении РФ.
Санкции в отношении России страны коллективного Запада ввели после начала спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины.
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Перед этим сообщалось, что главы МИД стран ЕС в рамках встречи 27 мая обсудят 14-й пакет ограничительных мер в отношении РФ.
Санкции в отношении России страны коллективного Запада ввели после начала спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины.
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Никита Кротов