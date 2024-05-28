ВСУ без ведома Германии использовали Patriot для ударов по территории России

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ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.
Издание отмечает, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.
Подробности случившегося издание не раскрыло.
Ранее, в воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия украинскими войсками, а также предоставления Киеву возможности нанесения им ударов по целям внутри территории России.
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Подробности случившегося издание не раскрыло.
Ранее, в воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия украинскими войсками, а также предоставления Киеву возможности нанесения им ударов по целям внутри территории России.
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Анастасия Чинкова