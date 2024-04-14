Страны Евросоюза отказываются передавать Киеву системы ПВО Patriot

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Киев настойчиво пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооружённых сил Украины имеющиеся у них ракетные комплексы Patriot. Однако европейские страны отказывают в этом.
Об этом сообщает британское издание The Financial Times. По словам источника, знакомого с ситуацией, Украине нужно всего семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако в ходе переговоров возникли сложности. Киев тщетно пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать ВСУ ракетные системы.
В прошлом году Германия передала Украине два таких ЗРК со складов бундесвера. Однако на днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО Patriot для передачи Киеву в Германии исчерпаны. Об отсутствии возможности передать американские ЗРК Украине заявил также президент Польши Анджей Дуда.
Логику таких действий пояснил недавно президент Финляндии Александер Стубб. Он сказал, что решение о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для их передачи Киеву остаются за военным командованием отдельных стран Евросоюза. Эти решения должны оставаться строго конфиденциальными, добавил он.
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В прошлом году Германия передала Украине два таких ЗРК со складов бундесвера. Однако на днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО Patriot для передачи Киеву в Германии исчерпаны. Об отсутствии возможности передать американские ЗРК Украине заявил также президент Польши Анджей Дуда.
Логику таких действий пояснил недавно президент Финляндии Александер Стубб. Он сказал, что решение о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для их передачи Киеву остаются за военным командованием отдельных стран Евросоюза. Эти решения должны оставаться строго конфиденциальными, добавил он.
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Александр Бойцов