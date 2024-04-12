Президент Польши рассказал, почему не может передать Украине системы ПВО Patriot

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Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».
«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — заявил глава государства.Дуда добавил, что в настоящий момент в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии Соединённых Штатов.
Ранее Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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