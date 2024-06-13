«Может затонуть»: Хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море

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Военные США заявили, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало греческое торговое судно, следовавшее из России, вследствие чего оно получило серьезные повреждения.
Как сообщает РИА Новости, после столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor появилась крупная течь, также повреждено машинное отделение.
Отмечается, что последним местом его швартовки была РФ. О пострадавших сведений пока нет.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно серьезно повреждено и может затонуть.
10 июня сообщалось, что хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», — указано в ежедневной сводке Центрального командования ВС США (CENTCOM) .
Отмечается, что последним местом его швартовки была РФ. О пострадавших сведений пока нет.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно серьезно повреждено и может затонуть.
10 июня сообщалось, что хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак