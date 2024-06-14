Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

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Йеменские хуситы нанесли удар по грузовому судну Verbena, которое принадлежат Украине. Об этом информирует Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — сказано в заявлении ведомстваУточняется, что корабль поврежден, а на борту возник пожар. Помимо этого, серьезно пострадал один из моряков, он был эвакуирован при помощи воздушного судна, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea.
До этого корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.
Ночью 13 июня хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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