Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны

Фото: istock / YakubovAlim
Во Франции тренируются украинские военные, которые придерживаются неонацистских взглядов. Об этом информирует французское издание Mediapart.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года во Францию прибыла на обучение группа украинских военных, состоящая из неонацистов.
Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.
Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.
Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.
Читайте также:
Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском
Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов
Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы
Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.
Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.
Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.
Читайте также:
Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском
Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов
Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы
Алина Юрчак